Al 37 Campionat Autonòmic de frontó individual - Trofeu Generalitat Valenciana 2023 li resten només dos estacions per a tancar la lligueta i encara hi ha coses per decidir.

Els dos líders sòlids resolgueren la jornada amb nivells de patiment molt diferents. Al grup A, Alejandro PPAF El Puig s’imposà per un clar 41-6 a Ximo CPV Almenara i totalitza 12 punts. En aquest mateix grup, la lluita per la segona plaça està molt oberta. Saül PPAF El Puig superà per 41-34 a Pasqual CPV La Pobla de Vallbona, resultat amb el qual els dos igualen a 6 punts. Pasqual compta amb el duel particular a favor, ja que a la Pobla guanyà per 41-22. Pel que fa al grup B, Adrián CPV Quart de Poblet va haver de treballar de valent per tal d’adjudicar-se el triomf davant Gaizka CPV Parcent (41-38). Adrián acumula 8 punts, pels 4 de Gaizka. Dissabte, a les 11:00, s’enfrontaran a Almenara Ximo contra Saül, i a les 17:00, també al frontó almenarenc, Vicent rebrà a Adrián. Diumenge, a les 17:30, està previst el duel entre Pasqual i Alejandro.