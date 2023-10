Rafa Nadal es una figura universal, uno de esos deportistas cuya marca seguirá creciendo cuando llegue la retirada. Un adiós previsto y cercano que sigue sin fecha, a la espera del último baile de un deportista que, todavía en activo, ya piensa en el día que nunca imagina. En el que sus raquetas quedarán colgadas de algún altar mientras el recuerdo sigue produciendo rédito económico. Para entonces ya estará en marcha NDL Pro-Health, el proyecto empresarial que ayer presentó junto a Juan Matji, presidente de Cantabria Labs. Un acto en el Rafa Nadal aseguró que progresa en los entrenamientos, aunque «sigo con dolor». La «primera opción» sigue siendo el Open de Australia, «pero no puedo confirmar nada».

«No estoy entrenando sin dolor. Mi primera opción sigue siendo Australia (el propio director del Open lo avanzó sin tener el ‘ok’ del jugador), pero no estoy en condiciones de confirmar lo que pasará con mi cuerpo en unos meses. Si estuviera con cero dolor, me plantearía otras cosas. Estoy intentando dar pasos adelante. Vamos probando y siguiendo las indicaciones médicas», desveló. «Estoy entrenando lo que el cuerpo me deja. Más ahora que hace un mes, siempre en positivo voy lidiando con la situación actual, que es de un proceso de recuperación de una cirugía. Hay que dar pasos adelante y otros para atrás. Hasta el más pequeño importa para coger horas de entrenamiento y ritmo para volver a competir», explicó Nadal. Un jugador de élite con un nuevo pensamiento que afirma sin tapujos que «el tenis es un deporte de perdedores, porque en una semana solo gana uno. Hay que aprender a convivir con la derrota».