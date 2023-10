La 34 Lliga de Perxa - Trofeu Diputació d’Alacant 2023 coronarà a un nou club. Com va ocórrer l’any passat, a la final de Primera participaran dos equips que no han guanyat mai el títol de Primera, encara que sí que saben el que és jugar una final. Orba, subcampió al 2022, i Benimagrell, finalista del 2012 al 2016 i també al 2019, opten a emportar-se, aquesta vegada sí, el campionat.

A semifinals, els dos conjunts van superar als equips que havien acabat la Lliga regular com a campions dels seus grups. Orba va deixar pràcticament sentenciada l’eliminatòria davant Mutxamel a la partida d’anada (10-1), encara que els vigents campions signaren a la tornada un resultat molt meritori (10-3).

En canvi, el duel entre Benimagrell i Sella A estava completament obert després del primer enfrontament (10-8), però els de Sant Joan d’Alacant s’imposaren amb contundència a casa dels de la Marina Baixa (1-10) i obtingueren el bitllet per a la final.

La representació d’Orba a les finals no es limita a la màxima categoria, ja que el club orber presentarà fins a tres equips més en les altres categories: un total de 4 dels 6 que signaren el pas a semifinals. A més, les dos formacions eliminades han caigut a mans d’altres equips del club de la Marina Alta.

Segona

Sella sí tindrà un representant en la final de Segona, en la qual tindrà a Orba C com a rival. L’equip C sellard deixà fora a Calp, amb un 4-10 a domicili i un 7-10 en contra a la partida de tornada. Per la seua part, Orba C va haver d’eliminar a un dels seus ‘germans’, Orba B, amb un doble 10-4.

Tercera

La final de Tercera estarà monopolitzada pel club d’Orba. Tant Orba D com Orba F guanyaren les seues dos partides de semifinals i es veuran les cares en altre duel fratricida. Orba D superà a Agost (10-3 i 10-6) i Orba F s’imposà a Orba G (10-2 i 10-9) i es citaran també diumenge.

Les finals es jugaran al carrer Verge del Patrocini de Penàguila. A les 10:00 hores es disputarà la final de Tercera (Orba E - Orba F); a les 12:00, la de Primera ( Orba A - Benimagrell) i a les 15:30, la final de Segona ( Sella C - Orba C).