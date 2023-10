Aquest cap de setmana serà el de l’inici oficial dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana a la modalitat de One Wall. En total, hi participaran 774 formacions en les competicions per equips i individual.

Aquest mateix divendres, a Tavernes Blanques, començaran les partides d’aquestes competicions. Dissabte es jugarà a La Nucia, Dénia, Almassora i Ador, a més de Tavernes Blanques. El diumenge es jugarà la competició individual a Agost, Oliva, Piles, Meliana, Massalfassar i novament a Tavernes Blanques. En total, al llarg de 3 setmanes es jugaran les partides d’aquesta modalitat internacional. Les fases finals autonòmiques es celebraran el 29 d’octubre i el 4 i 5 de novembre.