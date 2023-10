El Valencia Basket encajó en el Polideportivo vizcaíno de Maloste su primera derrota de la temporada en la Liga Femenina Endesa. Con una marcha menos en el motor que sus rivales a lo largo de los 40 minutos, las valencianas fueron siempre a remolque ante uno de los equipos emergentes del baloncesto femenino, el Lointek Gernika, grupo en el que la batuta está en manos de las norteamericanas Crystal Bradford y Grace Berger. La primera arrasó con el Valencia firmando una tarde memorable.

Después de las cuatro primeras jornadas, el traspié sufrido en tierras vascas propicia que el conjunto de Hermanos Maristas ceda el liderato al Perfumerías Avenida. Las salmantinas de Pepe Vázquez continúan invictas con un balance de 4-0 tras vencer ayer en la cancha del DM Ensino de Lugo. Este domingo, el otro conjunto que podría superar a las ‘taronja’ es el IDK Euskotren de San Sebastián.

Desde el principio, el Bizkaia puso más energía sobre el parqué. El Valencia BC no encontró el aro hasta el minuto 3, y cuando lo hizo Raquel Carrera las locales se habían marchado ya con ocho puntos por delante (8-2, m. 3) y una agobiante defensa en zona. Las de la Fonteta mantuvieron el tipo gracias a la puntería de Rebecca Allen. No obstante, Berger respondería al segundo triple de la australiana luciendo fundamentos técnicos en la zona (14-8, m. 6).

Las apariciones de la base Claudia Contell y la pívot Marie Gülich ofrecieron los mejores minutos visitantes. En ese contexto, una canasta de la germana puso por única vez a las valencianas al mando, si bien, Bradford empezaría segundos después con su particular festival (19-19, m. 10). Un lanzamiento a la distancia de la ala-pívot de Michigan provocaría el +5 de las vascas entrenadas por Lucas Fernández (24-19, m. 11).

Con un triple de Leticia Romero, el Valencia BC hizo un primer amago de reacción, pero no fue efectivo. El disparo desde los 6,75 m de la lituana Nikitinaite, un ‘coast to coast’ y otro dardo teledirigido de Bradford daban una renta de diez y alentaban la fiesta local (36-26, m. 15). Las ‘taronja’ estaban sin ideas. Paralizadas y blandas atrás. Burgos no tuvo más remedio que agotar los tiempos muertos.

La calidad individual de Cristina Ouviña y ‘Bec’ Allen, con un sensacional tiro en suspensión, rebajaron la desventaja por debajo de la decena. La alero WNBA apretó el videomarcador con otro triple marca de la casa (42-36, m. 19). Sin embargo, el Gernika no se descompuso, se comportó mejor como equipo y una anotación de Marie Milapie cerró la primera mitad con +8 para las granates (46-38, m. 20).

La desconexión del Valencia se multiplicó en el tercer cuarto, diez minutos en los que el partido se fue al traste con un parcial de 27-15. A pesar del comienzo, con un triple de Carrera, fueron las vascas las más intensas en la búsqueda del triunfo. Dos acciones de la ‘extaronja’ Rosó Buch, un lanzamiento exterior y una asistencia a Sofia Da Silva, volvieron a distanciar al Gernika y a caer como una losa sobre las de Burgos (51-41, m. 22).

El desgaste de los partidos de Euroliga se acusaba en las piernas de las ‘taronja’, desajustadas en defensa e incapaces de frenar el vendaval de Crystal Bradford. Sara Madera replicaría desde la esquina al triple de Allen (60-44, m. 27), quien empezaría a empeorar sus porcentajes en un Valencia sin otra frescura que la ofrecida por la tiradora ‘aussie’.

Entonces, explotando el día de fragilidad del líder, Bradford olió la sangre y reventó el duelo corriendo a una velocidad superior. Así encadenó puntos hasta alcanzar los 19 (69-50, m. 30). El periodo concluiría con dos canastas de Milapie e Itziar Ariztimuño para responder a un triple de Alba Torrens (73-53), el único en cinco intentos de la mallorquina. Sentenciado, el encuentro se adentró en el cuarto final. La afición vizcaína se frotaba los ojos viendo como las suyas se imponían por 20 puntos a uno de los conjuntos más fuertes del Viejo Continente. Crystal Bradford llegaría hasta los 24 puntos y los 28 créditos de valoración. En el lado valenciano, únicamente, Allen (14) y Gülich (11) rebasaron la decena de puntos, con la alemana como MVP del equipo con 15 créditos.