El Real Madrid no pasó del empate a uno en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, en un partido intenso, vibrante e igualado que estuvo rodeado por el morbo de la presencia de Sergio Ramos en el cuadro local y también por el debut en el conjunto hispalense del entrenador uruguayo Diego Alonso.

El central austríaco David Alaba, en propia meta a los 74 minutos, puso el 1-0, y cuatro después fue el lateral Dani Carvajal, de cabeza, el que logró el empate sin que ya hubiera mas pese a que ninguno renunció hasta el final al triunfo.

Era un test importante para el equipo del italiano Carlo Ancelotti después de dos semanas de parón por los partidos de selecciones nacionales y antes de que la próxima semana disputen el clásico ante Barça en el estadio Montjuic, al que se pretendía llegar en lo mas alto de la tabla.

Pero el Sevilla, con Sergio Ramos como gran protagonista al medirse diecinueve campañas después a un equipo en el que lo ganó todo durante los dieciséis cursos en los que jugó, no estaba para regalar nada debido a lo complicado de su clasificación, lo que incluso llevó a la destitución de José Luis Mendilibar y a que el uruguayo Diego Alonso se estrenara en el banquillo con este duro compromiso. El Sevilla quiso tocar mucho la pelota desde el inicio con la idea de que rival no le complicara, pero el Madrid presionó bien, no dejó espacios y estuvo atento al robo para lanzarse sobre Nyland con velocidad y peligro. Rodrygo, al borde del primer cuarto de hora de la reanudación, la tuvo pero el portero noruego respondió.

Tras los cambios vino el primer gol, pero fue del Sevilla, en un centro lateral en el que el central austríaco David, en su intentó de despejar ante la presión del marroquí Youssef En-Nesyri, sorprendió a su meta, aunque cuatro minutos después (78) Carvajal, de un gran cabezazo en el primer palo, puso otra vez la tablas.

Ahí ya se rompió el partido, que tuvo una prolongación de siete minutos pero en el que ya no hubo mas goles pese a que el balón fue de un área a otra con la intención de que no se acabara en un empate que finalmente fue el resultado final.