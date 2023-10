El atleta keniata Kibiwott Kandie, ganador de la 32º edición del Medio Maratón Valencia, señaló en rueda de prensa que en su cabeza no estaba batir el récord del mundo, del que se quedó ayerdomingo a 9 segundos, pero aseguró que en el futuro volverá a Valencia para tratar de conseguirlo.

«Me he quedado muy cerca de batir el récord del mundo. En el futuro voy a volver aquí para batirlo. Volveré de nuevo. En mi cabeza no estaba corriendo para batir el récord del mundo, quería correr para ganar y bajar de los 58 minutos. Cuando me he visto con esos rivales he intentado dejarlos atrás y en los últimos 500 metros he apretado para alejarme», explicó.

Kandie, que ganó por tercera vez en Valencia y consiguió con sus 57:40 minutos la mejor marca del año y la cuarta mejor de todos los tiempos, añadió que «no voy a dormir y voy a hacer extra trabajo porque en diciembre vuelvo al Maratón Valencia y voy a intentar dar lo mejor de mí».

Por su parte, su compatriota Margaret Chelimo, ganadora en categoría femenina y que logró la octava mejor marca de todos los tiempos, señaló que «estoy muy contenta con mi mejor marca personal, me he encontrado muy bien durante toda la carrera».

El seleccionador de la élite internacional del Medio Maratón Valencia, Marc Roig, destacó que «en el top 10 de marcas de la historia de medio maratón, tenemos nueve marcas hechas en Valencia y cuatro de ellas hechas hoy aquí».

«Nos hemos quedado a las puertas de la mejor marca de la historia, pero hemos conseguido varias mejores marcas personales», prosiguió.

Paco Borao, director de carrera del Medio Maratón Valencia y presidente de la SD Correcaminos, organizadora de la prueba, aseguró que «Valencia tiene magia. La climatología, el ambiente, los récords nacionales conseguidos… Aunque la ciudad no tenga el tamaño de otras, tiene un circuito que la ubica en la cúspide del mundo del running».