Aquest cap de setmana es disputa la huitena jornada a Primera del 37 Campionat Interpobles de galotxa carrer - Gran Premi Edicom. Beniparrell, al grup A, i Montserrat, al B, són els líders destacats.

El cap de setmana, Marquesat s’amidarà a Campanar en l’única partida del grup A, que es jugarà diumenge a les 18:00. Al B, els tres duels es celebraran dissabte. Faura es veurà les cares contra Caixa Popular Godelleta A a partir de les 15:30 hores. Foios s’enfrontarà a Borbotó A a partir de les 16:00. Montserrat jugarà contra Meliana H a les 16:45.

A la setena jornada, al grup A, Beniparrell va guanyar, mentre que al B ho van fer Montserrat, Meliana i Borbotó.

Beniparrell es consolida com a primer de grup un cap de setmana més al grup A. En aquesta ocasió, els de l’Horta Sud van jugar contra Campanar, amb una clara victòria per 45-70, amb la qual els beniparrellins sumen 3 punts i ja totalitzen 14.

Al grup B, Godelleta-Montserrat va ser la partida estrela del cap de setmana. Els godelletans van fer una gran partida contra el líder, però al final van perdre per 65-70 i els montserraters es planten amb 19 punts. Per la seua banda, la partida entre els veïns Foios i Meliana també va ser intensa i va acabar amb 55-70 per als melianers. A més, el 70-0 de Borbotó-Faura manté als locals en segon lloc amb 14 punts.

La Baronia es manté líder sense jugar

Manises i La Pobla s’imposaren a les partides del cap de setmana a Primera de la modalitat en trinquet, jornada en la qual el líder, La Baronia, va descansar. No obstant, els del Camp de Morvedre continuen al capdavant amb 14 punts.

Manises escala fins al segon lloc, amb 9 punts, després de vèncer al vigent campió, Riba-roja, per 70-55, que continua en últim lloc amb 4 punts.

La Pobla de Vallbona, per la seua part, va aconseguir guanyar a l’equip que fins al moment era el màxim competidor de La Baronia, Torrent, per 70-45. Aquesta victòria fa que els torrentins baixen al tercer lloc i que els vallbonencs continuen en quart lloc, però amb 7 punts, més prop de Torrent i Manises que tenen 8 i 9 respectivament.

Aquest divendres s’amidaran Caixa Popular Pobla de Vallbona A contra CPV La Baronia a partir de les 18:30 hores. Traverauto Riba-roja jugara contra Trinquet de Torrent A diumenge a les 11:00. Manises descansarà.