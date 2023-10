El 25 Campionat Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València 2023 ha entrat en les semifinals a la màxima categoria femenina. Per un costat, Bicorp es consolida com a futur finalista (a falta de la tornada de semifinals) però el resultat de Xeraco i Beniparrell deixa moltes incògnites.

Xeraco va passar com a segon de grup i encara que Beniparrell no havia perdut cap partida de la lligueta el resultat va ser una clara victòria per a les de la Safor per 25-10.

Aquest resultat fica les coses difícils a l’equip de l’Horta Sud per a poder avançar i aplegar a la final. Aquest cap de setmana es jugarà la tornada i es decidirà quin equip passa finalment a la gran final.

Pel que fa a la partida jugada a Càrcer, Bicorp va complicar molt les coses a La Vall, ja que l’equip de la Canal de Navarrés va anar a totes per a guanyar-se un bitllet directe a la final. El resultat final va ser de 0-25. Igual que les seues companyes, la final es diputarà el cap de setmana.

Bicorp i Favara lideren la categoria masculina

La Primera categoria masculina encara la huitena jornada de la competició. La classificació segueix més igualada que mai però els que comanden la llista de cada grup són Bicorp i Favara, amb 18 i 15 punts.

A la pròxima jornada, al grup A, Muro d’Alcoi s’enfrontarà a Bicorpoliva Bicorp A dissabte a les 17:00 hores. Diumenge, Quatretonda jugarà a les 16:30 contra Gavarda A i La Vall s’amidarà a Family Cash Alzira B a les 17:00. Al Grup B, CEPSA Alzira A es veurà les cares contra Favara A dissabte a les 18:00 i El Genovés A, contra Gluk Gluk Xeraco A diumenge a les 17:00. L’equip que descansarà es La Llosa de Ranes.

El passat cap de setmana, Bicorp va guanyar la partida de la setmana per 10-25 contra La Vall. Aquest triomf fa que el vigent campió continue primer del grup A amb 18 punts.

Muro i Gavarda es decidien la segona posició, ja que estaven a sols un punt de distància. Els gavardins van demostrar la seua superioritat després d’emportar-se la partida per 10-25. Després de sumar els tres punts es posicionen en segon lloc amb 16 punts i Muro baixa al tercer amb 12. L’Alzira B-Quatretonda va ser per als alzirenys per 25-0, que escalen al cinqué lloc, mentre que els de Quatretonda es mantenen una posició per davant.

Al grup B, Favara continua primer, ja que va véncer al Genovés per 5-25. El Dauet La Llosa de Ranes també va guanyar per 25-5 i continua en segon lloc.