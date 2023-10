El Family Cash Alzira FS afronta esta tarde el primero de los dos partidos consecutivos que disputará en el Palau d’Esports, el primero de ellos el duelo autonómico esta tarde a las 18:00 horas ante el Servigroup Peñíscola. Un ‘derbi’ de recién ascendidos que se repite en la élite tras las dos derrotas del pasado curso tanto en el Palau d’Esports (1-6) como en el Juan Vizcarro (5-2) y que suma cuatro ediciones en Segunda. Eso sí, en la pasada pretemporada los de Braulio Correal sorprendieron 0-2 a los de Santi Valladares. Y en su primer ‘derbi’ en el Palau, con un jovencísimo Maseres en la portería, el Family se impuso 2-1 en un final apoteósico. El partido, a las 18:00 horas, se podrá seguir a través de FEF TV.

Los de la Ribera Alta, muy necesitados con un solo punto en siete jornadas (Xota, 3-3), buscan su primera victoria en un enfrentamiento ante el conjunto revelación. Los del Baix Maestrat están entre los cinco primeros clasificados, a un solo punto del segundo, el Mallorca Palma Futsal, tras perder solo contra el Barça, y suma dos triunfos consecutivos, con 35 goles que se le sitúan como el equipo más anotador empatado con un histórico como el Barça y un campeón de la Liga de Campeones como el Palma Futsal, con un partido más estos.

«Es un lujo y un privilegio gozar de un derbi de la C. Valenciana en el Palau, con dos equipos que necesitamos ganar. Nosotros estamos pagando un peaje de inexperiencia en Primera, con muchos jugadores jóvenes en fase de crecimiento, pero a mí eso me motiva. Estamos en un momento de creer, apoyar, sumar, y para potenciar jugadores», añade Braulio. Valladares, por su parte, asegura que «es un derbi, no importa la posición que ocupes en la tabla». «Nos conocemos bien. Ellos están necesitados, pero nosotros también. Llevamos dos partidos consecutivos ganando, algo muy complicado en esta liga. Estamos en una buena posición, pero esto no es como empieza sino como termina».

Segunda división

Los dos clubes valencianos en Segunda RFEF juegan la sexta jornada a domicilio. El Levante UD FS, cuarto clasificado, pone a prueba su buen momento ante el O Parrulo. Por su parte, el colista Bisontes Castellón, con un solo punto, visita al Full Energía Zaragoza, octavo con 9 puntos. Los dos partidos, este sábado a partir de las 19:00 horas.