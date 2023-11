El día del fin de la inocencia. La derrota hace 30 años del Valencia CF frente al Karlsruher, por 7-0, no solo supuso la eliminación del conjunto de Mestalla de la Copa de la UEFA 93-94. También cambió para siempre el destino de la entidad, a la que abocó a una era moderna marcada por las convulsiones societarias y unas expectativas institucionales ambiciosas en la que los títulos y las finales se mezclaron con frustraciones deportivas y con una escalada de la deuda que tuvo como remate el proyecto inacabado del futuro estadio. Desde aquella goleada, que sigue siendo la mayor jamás recibida por un club español en Europa, el valencianismo ha vivido con el pulso acelerado, para lo bueno y lo malo.

El 2 de noviembre de 1993 marca un punto de inflexión en el relato centenario del Valencia CF. Por aquel entonces el club preparaba los festejos por su 75 aniversario en un momento de salud envidiable. El equipo entrenado por Guus Hiddink había alcanzado el liderato de LaLiga en la jornada anterior después de deshacerse del Celta de Vigo por 3-0, dando un auténtico recital de fútbol. El proyecto era ilusionante porque era sólido: el equipo respondía a un patrón de juego de escuela holandesa, de toque y ataque que el comentarista Michael Robinson popularizó definiéndolo como «Made in Valencia» en el programa El día después. El Valencia CF tenía una escuadra potente con Lubo Penev y Pedja Mijatovic de figuras, Juan Antonio Pizzi como refuerzo estelar cedido por el Tenerife, ilustres del fútbol como Miodrag Belodedici, doble campeón de Europa y, sobre todo, unos pilares resistentes con la generación del ascenso de 1987 en su plenitud y madurez. Los Fernando, Arroyo, Quique, Giner, Sempere, Robert (reincorporado del Barcelona) o el canterano Camarasa estaban en los mejores años de sus vidas futbolísticas. Al timón, Arturo Tuzón, el presidente que rescató al Valencia CF del descenso de 1986 y saneó las cuentas con una gestión ejemplar. El único reproche a la gestión era no haber coronado esa recuperación de casi una década con algún trofeo. La acusación de conformismo, injusta desde el prisma de un campeonato en transición entre la hegemonía de la Quinta del Buitre y el Barça del Dream Team, cobraba auge porque el viento del fútbol, y del negocio que le rodeaba, empezaba a cambiar, con las nuevas reglas del juego de las sociedades anónimas deportivas y con una repercusión mediática amplificada con la explosión de canales privados. Las luchas de poder han empezado y tienen como símbolo el intento frustrado del exdirectivo Francisco Roig, ahora opositor, de fichar a la estrella brasileña Romario, que acabó en el Barcelona.

El Valencia CF se desplaza a Karlsruhe confiado tras el 3-1 de la ida, en un partido dominado de principio a fin, con dos remates al larguero, varias paradas salvadoras del joven portero Oliver Kahn y un gol final del delantero Edgar Schmitt que aporta algo de emoción al cruce para el duelo de vuelta en Alemania. La noche previa al hundimiento, todo es relax en la expedición del Valencia CF. El consejero José Peris Frígola invita a los periodistas a raciones de chorizo, lomo y jamón, cortados por él mismo y que el propio directivo ha transportado desde València en grandes maletas, junto a un rosco de pan de 25 kilos. Además, el Karlsruher llega en mala racha, con jugadores enfrentados al temperamental técnico Winfried Schäffer y con uno de sus delanteros, Schmitt, milagrosamente ileso tras un accidente de tráfico en la mañana del 28 de octubre. El coche de Schmitt, un Seat Toledo, derrapó por la lluvia y dio hasta cinco vueltas de campana. El delantero, de 30 años, sale del destrozado vehículo en estado de shock, pero sin un rasguño. Será titular en el partido.

Y el partido, qué partido. A los jugadores valencianistas les extraña el llamativo mal estado del césped para tratarse de un campo alemán. En la primera media hora, a pesar de la tormenta que estaba por venir, el Valencia borda el fútbol sobre el barro del Wildparkstadion, un estadio viejo con pistas de atletismo. Pizzi, sustituto del sancionado Penev, falla tres claras ocasiones de gol. Y sin previo aviso sobreviene el desastre. Entre los minutos 29 y 37 el Karlsruher marca tres goles y da la vuelta a la eliminatoria, con dos dianas de Schmitt y uno de Schutterle. Pese al mazazo, el Valencia CF está a un solo gol de forzar la prórroga y Hiddink introduce a Gálvez en la reanudación para que los valencianistas, vestidos con un elegante uniforme azul marino que se considerará desde ese día gafe, impongan su superioridad técnica.

No fue posible. Cada contragolpe alemán supone un gol. Schmarov anota el cuarto en el primer minuto de la segunda parte. Schmitt, un superviviente en toda regla, no de su propio accidente sino del mismo fútbol (no debutó en Primera hasta los 28 años) culmina su póker en los minutos 59 y 63. 6-0. El desastre estaba escrito, pero la pesadilla inconclusa. Mijatovic, el fichaje montenegrino que había asombrado en la pretemporada con goles desde el centro del campo, parece intimidado por el ambiente y por una entrada del central Witwer, que le ha hecho volar dibujando una voltereta de más de 360 grados en el aire. Una salvaje coz que el árbitro polaco Przesmycki ignora, como el mordisco que el otro central, Bilic, propina a Fernando en la cabeza, con 6-0 en el marcador. El futuro seleccionador croata pierde dos dientes, obliga al 10 valencianista a salir del partido para que le grapen ocho puntos de sutura y aún le da tiempo para marcar el séptimo.

Toda la estructura del club se derrumba tras el 7-0. Cae despedido Hiddink, dimite Arturo Tuzón y el equipo se desploma en el campeonato español, con la baja añadida de Penev, enfermo de un tumor testicular. En marzo de 1994, Francisco Roig gana las elecciones e impulsa el lema «Per un València campió». El club entra en su era moderna con palpitaciones agitadas. Un cuarto de siglo después, el valencianismo no se ha bajado de aquel volcán.