El 37 Campionat Autonòmic de frontó individual - Trofeu Generalitat Valenciana 2023 completa aquest cap de setmana les semifinals a les categories de Primera i Segona A Cap de Setmana i Juvenils.

A la màxima categoria, els dos principals favorits, Adrián CPV Quart de Poblet i Alejandro PPAF El Puig, s’imposaren a les partides d’anada davant Saül PPAF El Puig (29-41) i Gaizka CPV Parcent (41-21) respectivament, i donaren el primer pas per fer-se amb el bitllet cap a la final del pròxim dissabte 18 al frontó pugenc.

Gaizka i Alejandro jugaran la tornada aquest dissabte a les 16:00 hores al frontó de la Vall de Laguar, mentre que Adrián i Saül ho faran diumenge a les 10:00 al frontó de Quart de Poblet.

Segona A cap de setmana

A la categoria d’argent només es va disputar una de les dos partides de semifinals, ja que el duel entre Albert CPV Tavernes Blanques i Jokin CPV Quart de Poblet va quedar suspés.

Per la seua part, l’enfrontament entre Vicente CPV Moixent i Marco PPAF El Puig va acabar amb resultat favorable per al segon per 26-41.

Juvenils

Pel que fa a la categoria Juvenil, Sergio CPV Borbotó va dominar a la partida d’anada davant Bernat CPV Carlet Volea per 29-41. L’altra eliminatòria enfronta a Alberto CPV Borbotó i Marc CPV Quart de Poblet.

Arranquen els JECV de frontó parelles i individual

Completada la competició de one wall, aquest cap de setmana dóna inici la competición dels 42 Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de la modalitat de frontó, tant per equips com individual.

Al llarg dels mesos de novembre i desembre, més de 900 participants jugaran a la modalitat de les tres parets.

El dissabte començarà l’activitat per parelles, en la qual participaran prop de 350 equips pertanyents a 70 clubs i escoles de les tres províncies. L’escola de Meliana és la que compta amb més equips, un total de 18. Oliva n’ha registrat 15, pels 14 de Gata de Gorgos. Les categories Aleví i Infantil són les més nombrosos, amb més de 80 equips cadascuna, seguida de prop pel nivell Cadet.

El diumenge serà el torn de la modalitat individual, en la qual s’han inscrit prop de 600 jugadors de 72 entitats. Meliana torna a ser l’escola amb més representació, un total de 33 integrants, seguida d’Oliva, amb 28, i Massamagrell, amb 21. La categoria Aleví comptarà amb 140 participants.