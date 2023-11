A falta d’una jornada per al tancament de la fase regular del 37 Campionat Interpobles de galotxa - Gran Premi Edicom ja es coneixen els equips que disputaran les semifinals de Primera categories tant en la modalitat carrer com en trinquet, encara que està per decidir quins l’ordre definitiu dels corresponents emparellaments.

A la modalitat en carrer, Ajuntament de Beniparrell i Ovocity Marquesat són els elegits al grup A. Aquest cap de setmana, els dos equips que encapçalen la classificació, separats per 2 punts, s’enfronten al carrer de l’Horta Sud. Aquesta gran partida decidirà qui passa com a primer i com a segon de grup. Al grup B, Montserrat i Borbotó passaran a la següent fase. Els montserraters tenen 22, pels 20 de Borbotó. Aquest cap de setmana també jugaran Electrofassar Massalfassar i Socarrades Campanar al grup A i Foios-Montserrat, Faura-Meliana i Borbotó-Godelleta al B. A la modalitat en trinquet també estan definits els semifinalistes. Baronia, tot i patir la primera derrota el passat cap de setmana a Torrent, serà primer de grup, seguit dels torrentins, Manises i La Pobla de Vallbona. Els manisers s’imposaren a les dos partides de la lligueta contra Torrent, aixina que encara poden millorar la seua posició i finalitzar segons de grup. De tota manera, Manises té en propietat la tercera plaça, ja que també l’afavoreix el duel particular contra La Pobla, que té els mateixos 11 punts que els manisers amb ja totes les partides jugades i no es pot moure de la quarta fila.