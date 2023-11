Javier Tebas no demoró su respuesta a Florentino Pérez tras ser el centro de las críticas del presidente del Real Madrid en la asamblea del club blanco. El presidente de LaLiga advirtió en sus redes sociales: "Miente sobre la transparencia de Laliga, miente sobre la expropiación de los derechos de tv... lo único que refleja su "mesianismo" cada vez más desenfrenado, donde quiere que todo gire alrededor de lo ÉL piensa".

Críticas de Florentino

Florentino denunció en su discurso que "El Presidente de LaLiga abusó de su autoridad y nos apartó, demostrando que no todos los clubes reciben el mismo trato. En resumen, logramos que el presidente de CVC diera marcha atrás en aquella Asamblea y lo hizo públicamente. Pero seguimos señalando que es ilegal, muy injusta, sobre todo, con los clubes que asciendan en un futuro. LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos. Quiero agradecer a los partidos políticos, principalmente a los dos más grandes, por entendernos y no apoyar. Y eso, pese a la bochornosa amenaza de huelga patronal... ridículo el mensaje que se publicó en los partidos. Al final, tampoco fueron a la huelga. ¿A alguien le parece normal que no formemos parte de la Comisión Delegada de LaLiga? ¿Qué no nos dejen ver lo que se paga a cada club por otros conceptos? Lo hemos exigido y se nos niega".

Tebas contragolpeó advirtiendo: "Escucho el discurso de Florentino Pérez, aparte de repetir año tras año lo mismo sobre los jóvenes, abonados televisión... que demuestra que ni él ni su equipo gestor se entera de lo que está ocurriendo de verdad, añade mentiras gravísimas sobre LaLiga".