Jaume Masià no podía reprimir las lágrimas tras proclamarse campeón del mundo y en sus primeras declaraciones a DAZN tras su título, dejó patente que la alegría era aún superior por todo lo que le ha costado llegar hasta aquí.

Primera valoración

Es una sensación increíble, han sido muchos años luchando, entrenando, haciéndome daño, con dudas de si seguir corriendo no. Doy las gracias al equipo poro la confianza que me han dado y a mis padres, por todo lo que han hecho por mí. Mi pareja también me ha ayudado mucho y doy las gracias a todo el mundo.

Nervios y dudas

Aún no me lo acabo de creer, no sé lo que estoy sintiendo, no me lo puedo explicar, mi familia se lo merece más que yo. No han venido, no querían molestar. He estado más nervioso de lo normal, me costó mucho en el crono, tenía muchas dudas, pero en normal, somos humanos y todos tenemos dudas, pero con la ayuda de todos, me he calmado y he salido a luchar, a dar mi máximo y eso he hecho.

Lucha con Sasaki

Mi ego y mi persona no me podía permitir que me ganara Sasaki, iba a depender de mí, lo he luchado con muchas ganas y la sensación que tenía es que habría luchado 20.000 vueltas más y sabía que lo iba a conseguir. Mi intención era seguir dándole caña, tenía unas ganas increíbles, me han calmado, pero él seguía también haciendo el guarro, me parece muy injusto.

Es vergonzoso e inaceptable que dirección de carrera nos dijera que Adrián no podía seguir a Sasaki, decían que no podía molestarle, les joda o no, ha ganado un español y es lo que hay. Nos lo merecemos más que nadie.