L’Atzeneta UE és un dels equips de moda al futbol espanyol des que el passat dimarts eliminara un històric com el Saragossa de la Copa del Rei —en un partit que va haver d’aplaçar-se degut al temporal que va afectar a la Comunitat Valenciana uns dies enrere—. Ara, el modest equip de la Vall d’Albaida haurà d’enfrontar-se a tot un Primera Divisió com el Getafe de Bordalás. Segons el seu president, Pepe Pérez, este serà «el partit més important en la història del club».

Com heu viscut aquesta setmana tant intensa, entre el partit enfront al Saragossa i el sorteig de la segona ronda?

Ha sigut tot molt seguit i encara no ens ho acabem de creure. La Copa ens ha fet a tots viure el futbol d’una altra manera. Nosaltres som un equip de tercera, i gràcies a que tenim un sponsor darrere (Ubesol). Tot açò que estem vivint estos dies és una experiència increïble per a tots nosaltres que, de no ser per la Copa, seria impensable. No sé si la tornarem a viure, però ara estem ací i anem a disfrutar tot el que puguem.

El dimarts vau firmar una gesta després d’eliminar el Saragossa, un equip que ha guanyat sis vegades la Copa. Com vas viure els minuts finals del partit, quan la possibilitat de passar la ronda era tant real?

Jugar contra un equip històric com el Saragossa suposa un ‘subidón’ enorme. Veus el pressupost que tenen, la ciutat, l’estadi i la plantilla i penses... Com anem a eliminar nosaltres este equip? És una cosa de bojos. Abans del partit, jo únicament pensava en no encaixar molts gols; però vam fer un gran partit i, finalment, es va donar. A partir del moment en el que fem el segon gol, el sofriment és total perquè veus enfront un equip que en qualsevol moment pot empatar i guanyar el partit. Fins que acaba el partit, vam passar uns minuts patint de valent. Al final, la victòria és una explosió d’alegria que no podíem ni aguantar.

I ara, el Getafe de Bordalás. ¿Quin partit esperes?

Són paraules majors. Si ja pensava que no anàvem a eliminar el Saragossa, la cosa ara encara pareix pitjor davant un Primera Divisió. El Getafe té un equipàs i Bordalás és un entrenador enorme que els fa funcionar, no els deixa respirar i no permet que ningun jugador es dorma. Espere que no ens passe com l’anterior eliminatòria, que van guanyar 0-12. És un equip amb un potencial que si et despistes un poquet et poden fer quatre o cinc gols.

Però tu volies el Valencia CF...

Clar que volia el Valencia. Va ser una llàstima, perquè van eixir en la següent bola. Jo sóc aficionat del Valencia de tota la vida, de manera que jugar contra el ells haguera sigut una cosa de bojos; però també per a tota la Vall d’Albaida, una cosa que ni somiant podia passar. Ens ha tocat el Getafe i benvingut siga, però el Valencia haguera sigut la bomba.

Fa uns anys, quan jugareu en el Rico Pérez en Segona B vares dir que era el partit més important dins la història del club. Ara, és el partit contra el Getafe el més important?

Sense cap dubte. És el més important de la història, per descomptat. Quan vam anar a jugar contra l’Hèrcules vam viure una experiència enorme per jugar en un estadi amb unes condicions impressionants que, a nosaltres, ens queda molt lluny. Però tindré l’opció de poder jugar contra un equip de Primera Divisió... Segurament no tornarem a poder jugar un partit com este una altra vegada.

Si es dona el cas que aconseguiu passar de nou l’eliminatòria, jugareu contra un dels equips que van a competir en la Supercopa (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid i Osasuna). Heu pensat ja en esta possibilitat?

No ho havia pensat, perquè no sabia que era així. No m’havia preocupat en informar-me, perquè eliminar el Getafe seria una barbaritat de les que no tenen nom. No crec que això passe i, si passa, li prenem foc al poble. Per a nosaltres, que som un equip menut, poder jugar esta classe de partits és una experiència enorme i ens hem de quedar amb això. Ni nosaltres ni la nostra afició va a oblidar en la vida el que estem vivint esta temporada en la Copa.

La normativa impedix que es puga jugar el partit en el vostre estadi. Tornareu a jugar contra el Getafe en El Clariano?

Sí. En Ontinyent ens vam sentir com a casa. El Clariano estava ple contra el Saragossa i la gent ens va animar molt. Estem molt agraïts, perquè en cap moment ens han ficat ninguna pega i ens ajuden amb tot el que necessitem. De cara al partit contra el Getafe, anem a intentar ficar una grada supletòria per augmentar la capacitat de l’estadi, si és possible.

Imagine que preferíeu poder jugar a casa. Penses que vos pot afectar haver de jugar en altre estadi?

Jo crec que no; més bé, pense que ens afavorix. El nostre equip juga molt millor en camps grans. En casa, l’estadi és molt menudet i quan l’equip contrari ens fa un golet i es tanquen tots darrere, ens costa molt marcar algun gol. Si nosaltres haguérem tingut una graderia suficient per albergar un partit d’aquestes característiques, ens haguera agradat jugar en casa, clar. Però necessitàvem un camp amb unes altres condicions, com les de El Clariano. I la veritat és que estem molt a gust allí.

Com està vivint la gent del poble la participació de l’equip en la Copa?

La Copa és un gran atractiu. Hi ha molta gent del poble que no sap on està el camp de futbol ni sap si el baló és redó o quadrat, però que el dimarts estava en El Clariano. Ara, contra el Getafe, serà igual. És increïble.