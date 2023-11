El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, manifestó en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Racing de Santander su deseo de dar continuidad al trabajo de Butarque para salir del bache de resultados, aunque advirtió de que viene un equipo diferente: «Espero y confío en que el juego sea igual o mejor que la primera parte de Leganés. Nos vamos a enfrentar a un equipo diferente. El Racing de centro del campo hacia delante es más alegre, tiene jugadores con calidad y talento». Pese a ello, tiene clara la receta: «Queremos tener el balón, marcar goles, ser el equipo que comenzó la temporada tanto en juego como en resultados. Olvidar este último mes, conseguir una victoria y salir de la dinámica que llevamos».

El madrileño, de hecho, asegura que los ánimos están intactos y sus jugadores se han hecho fuertes ante la adversidad: «Estamos heridos y eso nos motiva más que nada. El equipo es consciente del partido que realizó en Leganés y que teníamos que haber obtenido más recompensa. El equipo no se ha venido abajo y queremos rebelarnos ante todo lo que nos está pasando».

Ante todo, prioriza mantener el buen juego: «Depende de muchos factores ganar o no. Hicimos un gran encuentro, no fue así pero me fijo en eso. Tenemos que encontrar las victorias a través del juego y el otro día fue muy bueno. Lo lógico es que por méritos hubiésemos conseguido los tres puntos. Lo que no conseguimos el otro día lo queremos conseguir en casa ante el Racing en esa línea de juego y rendimiento».

También reconoció que le gustaría estar en la situación del Racing, que no tiene ninguna baja. «Con un poco de envidia si que lo miro. Ese es el ideal: poder contar con toda la plantilla y ahí elegir. Nosotros no podemos, tenemos numerosas bajas y con los que tengamos haremos el mejor partido posible para conseguir los tres puntos», dijo.

Sobre el parte de batalla, confirmó la presencia de Vezo y Algobia y descartó a Álex Muñoz, mientras que Fabrício lleva tres días de trabajo parcial pero «hay que ver cómo finaliza la semana, ser precavidos y quizás aguantar un poco más». Con Lozano también debe decidir «si merece la pena arriesgar o no».

Al mismo tiempo lamentó las bajas por sanción: «Tenemos que evitar ser tan sancionados porque con tanta igualdad puede decantar la balanza». Pese a la indignación con el atropello en Butarque, espera que el equipo tenga un margen para que si llega un nuevo error no sea decisivo: «Tenemos que ser capaces de no dar pie a que una decisión arbitral sea decisiva, depender al máximo de nosotros y no de otras circunstancias».

Tras ser catalogado el Levante como gallo por parte de José Alberto López, técnico del Racing, Calleja renunció a esa presión: «Los presupuestos si se miran, se miran siempre. No vale que un año valga y otro no. El año pasado no nos escondimos, sabíamos que el equipo venía de Primera, teníamos jugadores contrastados y un presupuesto alto. Nuestra obligación era estar arriba para poder ascender. Este año tenemos mucha ilusión, ganas y ambición para estar arriba con el resto de equipos que están en la pelea pero no somos el gallo de la categoría ni uno de los gallos».

Finalmente, el míster avisó de que viene «una progresión grande en ciertos jugadores». En un equipo tan joven, espera mucho de Carlos Álvarez: «Es muy vistoso, tiene mucho talento, es diferente porque se mueve en la zona más difícil, tiene una visión de juego tremenda, siempre aclara el juego, hace mejores a sus compañeros, ayuda a nivel defensivo».