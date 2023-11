Primero fue el miércoles la derrota ante el Real Madrid (73-76) en la Fonteta, luego los de Mumbrú caían el viernes en el Palau Blaugrana ante el Barça (74-70). Dos partidos con tintes domésticos pero correspondientes a la Euroliga que se cerraban con sendas derrotas taronja y ambas, por escaso margen. Hoy, llega la tercera oportunidad. Esta vez en la Liga. El Valencia Basket quiere despedir una de las semanas más complicadas de la temporada con buen sabor de boca. No lo tendrá fácil ya que visita al Baskonia en el Buesa Arena, la pista en la que peor balance presentan los taronja y ya considerada cancha ‘maldita’ donde sólo han ganado en 8 de sus 42 visitas.

Al calibre del rival y el peso negativo de la historia se unen los serios problemas en la dirección de juego que tendrá que resolver Álex Mumbrú. El partido ante el Barça además de la derrota dejó otra seria consecuencia: la lesión de Stefan Jovic que se torcía el tobillo derecho y que ayer tenía que abandonar la concentración del equipo para regresar a Valencia. La baja del base serbio se une a las de Harper y Hermannsson. Para sustituir a Jovic, Mumbrú ha convocado a Kassius Robertson, descartado el viernes.

Mientras, el Baskonia podría recuperar hoy a dos jugadores que no viajaron a Francia para el partido del viernes como Vanja Marinkovic y Khalifa Diop y tiene la duda de otro jugador que se perdió el compromiso en la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne como Tadas Sedekerskis (gripe). Con el regreso al equipo de Nico Mannion, el único jugador que es baja segura en el cuadro vitoriano es el griego Nikos Rogkavopoulos.

El femenino recibé al Pajariel

El Valencia Basket, herido tras su derrota en la cancha del Perfumerías Avenida el pasado jueves (71-56) , retoma hoy la Liga F Endesa recibiendo en la Fonteta al Embutidos Pajariel Bembibre. Un partido que debe servir de bálsamo para las de Rubén Burgos tras la decepción sufrida en Salamanca.

Jugar en casa, con el apoyo de la afición taronja y ante un rival sensiblemente inferior, se antoja la mejor ecuación para que las taronja pasen página y retomen a la senda de la victoria. El Valencia Basket es tercero con 5 victorias y 2 derrotas mientras que el Embutidos Pajariel Bembibre es penúltimo y no ha ganado todavía ningún partido en las siete jornadas disputadas.

Rubén Burgos quiso dar un toque de atención a sus jugadoras e hizo autocrítica de la derrota sufrida en Salamanca: «Estamos fastidiadas y espero que nos dure esa sensación. Debo encargarme de ello. Sensación de tener responsabilidad cada uno y cada una de nosotras, sin excepción, de las consecuencias que tiene no poner en la pista lo que se exige de nuestro trabajo y por lo que estamos aquí y tenemos la posición que tenemos. Muchas veces te enfrentas a grandes rivales, que ese día lo merecen más que tú. Lo que es innegociable es que no hayamos demostrado esta vez el principal valor que tenemos como equipo, que no es otro que es ofrecer el mejor yo para que crezca y que sea lo más grande posible el nosotras. En este partido no lo hicimos».

El técnico espera resarcir a la afición valenciana con una buena actuación hoy: «Tenemos que arrancar frente a Bembibre en casa ante nuestro público para devolver y demostrar al club que somos agradecidas con todo lo que ellos nos dan y eso se demuestra con esfuerzo, con hambre».

El Valencia Basket, que ha ganado en las 9 ocasiones en las que se ha enfrentado a las gallegas, no podrá contar con Raquel Carrera, que sigue recuperándose de una lesión muscular en el muslo izquierdo.