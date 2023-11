Jaume Masià sigue paseando su título mundial de Moto3 y celebrando algo histórico, pues es el primer campeón de la categoría, y doce años después toma el testigo de otro valenciano, Nico Terol, el último campeón de las 125cc. A la fiesta en Algemesí tras su llegada de Catar, donde sentenció el campeonato a falta del Gran Premio de casa este domingo, ayer la cita fue más institucional, pues junto a sus padres y miembros del equipo Leopard Racing fue recibido en el patio gótico del Palau de la Generalitat por el President Carlos Mazón, que estuvo acompañado del vicepresidente Primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, con la presencia además del director general de deporte, Luis Cervera. «Le damos la bienvenida a un gran líder y a un gran equipo. Un gran campeón que nos ha obsequiado con una maravilla y, con su valencianía, viene a correr aquí. Si no lo hemos disfrutado ya lo suficiente, ahora lo vamos a disfrutar muchísimo más. Es un inmenso honor poder recibir a alguien que está fomentando el deporte, que ya es una referencia para muchísimos chavales, lo que es fundamental para uno de los deportes que más quiere la Comunitat Valenciana», señaló Mazón respecto al motociclismo, que ha dado con Masià cinco campeones del mundo y nueve títulos..

Por su parte, Masià agradeció la bienvenida y obsequió uno de sus cascos de esta temporada, que firmó allí mismo. «Es un orgullo estar aquí. Estoy muy contento por todo lo que he hecho pero sobre todo de ver feliz a toda mi gente, hago partícipes a todos y cada uno de ellos por lo que he logrado. Siendo valenciano para mí es un honor representar a Valencia y a España en todo el mundo. Me siento un privilegiado por formar parte de esta tierra», añadió Masià. Ya en declaraciones a Levante-EMV, comentó que espera salir a «disfrutar» el domingo y «brindar una bonita carrera a mi gente, a mi equipo, a toda la afición. Corro entre comillas sin presión, pero tengo aún bastante tensión en el cuerpo».