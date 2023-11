Aquest cap de setmana es completen les semifinals del 37 Campionat Interpobles de galotxa - Gran Premi Edicom a totes les categories, després de les quals quedaran definits els equips que participaran en les finals previstes entre el 5 i el 10 de desembre.

A Primera carrer, Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat s’imposaren a les partides d’anada, lluny de les seues respectives canxes. Els dos finalistes dels últims anys tornen a ser els principals candidats per a classificar-se.

Els d’Alfarp s’adjudicaren la victòria a Borbotó per 45-70, mentre que els montserraters sumaren el triomf amb autoritat (20-70) a Beniparrell.

Les partides de tornada es jugaran aquest dissabte. A les 15:00 hores Montserrat rebrà a Beniparrell, mentre que a les 16:30 Borbotó visitarà a Marquesat.

La Baronia i Manises

A la modalitat en trinquet, La Baronia i Manises s’embutxacaren el triomf a l’anada de semifinals d’aquest Interpobles Edicom. Els del Camp de Morvedre s’apuntaren un clar triomf a la Pobla de Vallbona (25-70) i tenen peu i mig a la final.

L’altra semifinal està per decidir. Caixa Popular Manises s’imposà per un ajustat 70-60 a Trinquet de Torrent A, resultat amb el qual la partida de tornada, programada per a dissabte a partir de les 15:00 hores, es preveu d’allò més interessant.

Decidits els conjunts que lluitaran pels diferents títols, el dijous dia 30 es realitzarà la presentació de les finals a la seu d’Edicom, al Parc Tecnològic de Paterna.