El título de MotoGP es el único que queda en juego en Cheste, pero si hay otro gran protagonista este fin de semana al margen de Pecco Bagnaia y Jorge Martín es Jaume Masià, quien podrá celebrar su título de Moto3 en casa después de haberlo sentenciado el pasado domingo en Catar. Una sensación muy diferente a la que vivió Nico Terol en 2011, cuando llegó a la última carrera jugándose el título. Ahora, el alcoyano cede el testigo a Jaume como último campeón valenciano y Levante-EMV fue testigo del reencuentro entre ambos en el Circuit Ricardo Tormo, donde intercambiaron impresiones durante unos minutos, con el recuerdo de los años en el que se conocieron y entrenaron juntos, cuando Nico era el gran espejo en el que se miraba Jaume.

«Lo conocí muy pequeño, cuando él empezaba se veía un poco reflejado en mí, yo lo apoyé todo lo que pude y desde muy pequeño se veía que tenía potencial como para lograr lo que ha logrado, es campeón muy merecedor, tiene muchos años de perseverancia y me gustó que se quedara otro año en la categoría para ser campeón del mundo, como hice yo. Veo muchas solicitudes entre ambos, Jaume tiene mucho talento y desde pequeño ya se le veía algo diferente», señala Terol en declaraciones a Levante-EMV.

Además, Nico recuerda el carácter competitivo que tenía desde bien pequeño. «Me acuerdo cuando corría la Rookies, que venía conmigo, llevaba más de 20 kilos en la moto, era un enano y me acuerdo que era muy valiente. Había carreras en agua en las que iba remontando con eso 20 kilos en la moto, que era un tanque y se caía mucho porque era muy ambicioso, su ambición podía con él mismo. Me acuerdo cuando entrenaba con él, no llegaba ni al suelo y si salía delante me taponaba, yo era más rápido entonces, pero siempre intentar encontrar la forma para taponarme y que no le pudiera ganar. Al final acababa tirándolo, él llorando porque somos ganadores. Era un enano y ya mostraba maneras», recuerda Nico.

Este año, sin embargo, lo ha tenido como rival, ya que como director deportivo del Team Aspar, defendía los intereses de David Alonso, tercero en el Mundial. «Ha estado tensa la cosa con Sasaki al final, Jaume demostró que quería ganar, yo tenía que velar por mis intereses y si soy honesto, mi prioridad era ayudar a David a estar ahí y hasta que ya no tuvo opciones matemáticas, miraba por mí, por el equipo de Jorge. La verdad es que estamos muy contentos de nuestra temporada, pero por la parte de Jaume, algo que me gustó es que antes, cuando tenía una carrera en la que estaba lejos de su posición, diría que se inmolaba, intentaba hacer más de lo que podía, pero este año ha mejorado su forma de actuar en estas situaciones, lo adelantaba Alonso o un rookie y Jaume sabía hacer segundo o tercero. Esa es la diferencia de un campeón, que sabe cuándo toca ganar y cuando hay que hacer segundo o tercero para sumar. Lo vi muy frío y con una mentalidad muy preparada para luchar por el Mundial. Es justo campeón».

De cara a su salto a Moto2, eso sí, le pide paciencia. «Para Moto2 debe llegar con la fuerza de ser campeón del mundo, no es lo mismo subir como subcampeón. Yo llevo 12 años y aún se me reconoce por el campeonato y no por el subcampeonato con Marc Márquez a pesar de que fue contra el mejor de la historia para mí. El ser campeón del mundo da tranquilidad, sabe que cada cosa que se proponga la puede conseguir y ahora ha de subir con fuerza pero también con calma porque es una categoría en la que cuesta y hay que seguir peleando, con los pies en el suelo. Él es trabajador y se cogerá antes o después. Ahí tiene que tener más paciencia porque ahí, igual crees que ya está ahí y de repente en otra carrera te vuelves al fondo de la clasificación».

La camiseta del Valencia

Aunque admite no ser muy aficionado al fútbol, se declara valencianista y luce con orgullo los colores de su equipo, sobre todo si se trata de una camiseta que le han regalado los propios jugadores y jugadoras del Valencia CF. Y es que ayer, antes de acudir al Circuit Ricardo Tormo, fue invitado a visitar las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde fue recibido con todos los honores por su condición de flamante campeón del mundo de Moto3. «Ha estado muy bien, la verdad es que estoy contento y muy agradecido por el recibimiento que me han dado, ha sido increíble, han estado muy simpáticos todos y me he sentido como en casa», señaló.

De la experiencia, añade que «ha estado bien, ha habido un poquito de todo, un poco de vacile también, son gente muy campechana, muy cercana y me lo he pasado genial».