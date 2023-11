Tras la decepción de la derrota sufrida el pasado miércoles en la cancha del DVTK húngaro en la Euroliga, el Valencia Basket vuelve a cambiar el chip para centrarse ahora en la Liga F Endesa. Las de Rubén Burgos quieren encadenar su segunda victoria consecutiva en la competición doméstica para no perder de vista el liderato. El Valencia Basket que el pasado domingo arrollaba al Embutidos Pajariel en la Fonteta, busca ahora un nuevo triunfo fuera de casa con el que curar las heridas dejadas por las malas sensaciones de las últimas derrotas ante el Perfumerías Avenida en la Liga y el DVTK en Europa. Valencia Basket seguirá sin contar de momento con Raquel Carrera, que sufrió una lesión muscular en su muslo izquierdo durante un entrenamiento con la selección española en la ventana FIBA. Tampoco estará Cristina Ouviña. La base aragonesa se resintió de su lesión en el isquiotibial en el último encuentro en la Fontet, no viajó a Hungría y todavía no se ha reincorporado al equipo. En este partido se suman a la expedición la jugadora vinculada Elena Buenavida y la junior Awa Fam.

Este largo viaje a Ferrol es el segundo de los tres viajes seguidos que afronta Valencia Basket. El pasado martes el equipo viajaba a Miskolc, Hungría, para medirse al DVTK en EuroLeague Women, y volvía a Valencia el jueves por la tarde. Menos de 24 horas después el combinado taronja pone rumbo a Galicia esta tarde para el partido de liga y no volverá a casa hasta el domingo. Tras un día en Valencia, el martes de nuevo las de Rubén Burgos viajarán a Schio, Italia, en competición europea y no regresará a casa hasta dos días después. Valencia Basket lleva un regular arranque de LF Endesa con seis victorias. Sin embargo, las derrotas ante Perfumerías Avenida y Lointek Gernika, dejan a las taronja a la tercera plaza de la LF Endesa con un 6-2, compartiendo balance con Lointek Gernika. Quedan por delante Casademont Zaragoza y Perfumerías Avenida con una y dos victorias más, respectivamente.