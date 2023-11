El Valencia Basket sufrió más de la cuenta en A Malata para volver a tomar aire en la LF Endesa después de caer en la Euroliga. Tras el tropiezo del miércoles en Hungría ante el DVTK Miskolc, una derrota que ha puesto más difícil el camino a los cuartos de final en el grupo A, las pupilas entrenadas por Rubén vencieron al BAXI Ferrol (55-66) en la liga nacional para dejar el balance en 7-2 con nueve jornadas disputadas. Las valencianas continúan a dos victorias del Perfumerías Avenida de Salamanca, máximo rival por el título, que no conoce la derrota. En un día gris en ataque, en el que el conjunto ‘taronja’ acusó de nuevo las bajas de dos internacionales españolas como Raquel Carrera y Cristina Ouviña, lesionadas, Merritt Hempe fue la luz que más brilló en labores ofensivas. La pívot norteamericana con pasaporte macedonio se erigió en la máxima anotadora del duelo en tierras gallegas, donde alcanzó los 15 puntos. Tras ella, Leticia Romero y Alba Torrens, cada una con 12 puntos.

Las valencianas arrancaron con fuerza a ambos lados de la pista de A Malata al son de los siete puntos de ‘Bec’ Allen. Gracias a dos tiros libres de Torrens y un tiro en suspensión de Awa Fam, las de la Fonteta dominaban claramente (4-17, m. 7) avanzado el primer cuarto. Sin embargo, las locales reaccionaron con un 8-0 de parcial liderado por el acierto de la finesa Maria Aijanen (12-17, m. 10). A continuación se sucedió el peor de los cuatro cuartos por parte del Valencia BC. El BAXI, no obstante, encontró posiciones cómodas para, poco a poco, ir nivelando el marcador de la mano de jugadoras como Gala Mestres y, en especial, Rachel Howard. Un parcial de 12-1 valió a las gallegas para colocar el 25-25 después de dos tiros libres de Ángela Mataix. Y, segundos más tarde, la alero californiana puso a las suyas al frente (27-25, m. 17). Y así, un punto arriba, se marcharon al descanso como consecuencia de un tiro de tres de Marta Gómez. Desde la misma distancia, Elena Buenavida devolvió la ventaja a las valencianas en los primeros compases del tercer periodo (32-34, m. 22). La ventaja se agrandó hasta el +6 fruto de una penetración valiente de Queralt Casas y los consiguientes tiros libres (34-40, m. 27). Eso sí, las de Ferrol no estaban dispuestas a rendirse y volvieron a apretar el resultado al máximo con un arreón que protagonizó Claudia Soriano (41-42 y 43-44, m. 29). Torrens y Hempe llevaron al equipo hasta un +5 que daba cierta tranquilidad, aunque no fue hasta el último cuarto cuando, por fin, se aclaró el triunfo. La clave estuvo en la recuperación de la seriedad en defensa y en mejores porcentajes en el triple. Desde la distancia, anotaron para sentenciar al BAXI Romero y Hempe (47-54, m. 32). Y otro dardo exterior de Torrens subía la diferencia al +12 (49-61, m. 34). Incluso, llegó a los 15 a falta de tres minutos, aunque a la postre se quedó en 11.