El Barcelona recibe este martes (21:00 horas) al Oporto en la Liga de Campeones con el único propósito de derrotar al equipo luso y clasificarse para los octavos de final de la competición como primero del Grupo H.

Cualquier otro resultado dejaría en el aire su pase para la siguiente ronda, que se tendría que ganar la última jornada en su visita a Amberes. Un escenario que el Barça, que ya pudo sentenciar su pase a octavos en Hamburgo ante el Shakhtar Donetsk (1-0) hace tres semanas, ni siquiera contempla.

Ese duelo ante el conjunto ucraniano es una de las dos derrotas que el Barça ha sufrido en los últimos cinco partidos. Y es que desde que perdiera el Clásico de LaLiga ante el Real Madrid (1-2), los de Xavi Hernández han ganado por la mínima a la Real Sociedad (0-1) y al Alavés (2-1) y empatado ante el Rayo Vallecano (1-1).

El equipo ha perdido además a Gavi, que este martes será intervenido de una grave lesión en su rodilla derecha y no volverá a jugar en lo que resta de temporada, y Ter Stegen, que hoy tampoco se entrenó a causa de una lumbalgia y que por segundo partido consecutivo parece que cederá su portería a Iñaki Peña.

En cualquier caso, Xavi, quien dará la lista de convocados horas antes del partido, no quiso descartar definitivamente al meta alemán, que mañana se probará para ver si está en condiciones de jugar. Pese a estas dos bajas clave en su once titular, todo lo que no sea ganar mañana en el Estadio Olímpico Lluís Companys al Oporto amplificaría las dudas y el ruido en torno a un equipo que ha ido de más a menos este curso. Justo cuando afronta, además, uno de los momentos claves de la temporada, con los partidos contra el Girona y el Atlético de Madrid que necesita ganar para no descolgarse de la parte alta de la tabla en el torneo doméstico.

Pero lo primero es la visita del cuadro portugués y avanzar a la siguiente ronda en Champions, un objetivo tan prioritario que hizo que Xavi diera descanso ante el Rayo a medio equipo. Así, para la cita europea regresarán al once Araujo y Kounde, que sustituirá a Iñigo Martínez y Christensen en el eje de la zaga; Gündogan, que sentará a Romeu en el centro del campo; y Joa Félix y Raphinha, que formarán tripleta ofensiva junto a Lewandowski, en detrimento de Ferran Torres y Lamine Yamal.

Xavi: «Punto de inflexión»

Xavi Hernández, se mostró convencido de que su equipo volverá a «jugar bien», algo que espera que se empiece a ver en el «importantísimo partido» de este martes contra el Oporto que, en su opinión, «puede ser un punto de inflexión» con vistas al futuro.

El técnico remarcó que tiene «confianza total» del presidente, Joan Laporta, y del director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, después de los últimos tropiezos de su equipo. Con todo, es consciente el técnico de Terrassa de que el juego debe mejorar, pero está seguro de que sus futbolistas volverán a «jugar bien» y a conseguir resultados positivos. «El planteamiento está saliendo, pero no es el juego que queremos. Nos falta mucha continuidad, como en los 60 minutos del Clásico. La gente está contenta con el plan y no hay problema», agregó.