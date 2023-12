Giorgi Kochorashvili aumenta su presencia en los planes de Javi Calleja mientras está convencido de que su equipo saldrá del bache de resultados en el que se ha sumergido. Los dos puntos sumados en los seis últimos partidos obligan al Levante a reaccionar, a hacer borrón y cuenta nueva y a darle una vuelta a una situación tensa. El georgiano tiene clara la receta para huir de la crisis: «Sabemos que cuando uno está en una situación complicada sólo le tienes que apoyar, le tienes que dar ánimo, levantarle y seguir luchando juntos. Es lo que nos une y sabemos aguantar esa presión. Tenemos que ir hombro con hombro para aguantar y ser un equipo fuerte», aseguró en los medios oficiales del club.

Sin embargo, el ‘6’, de cara al encuentro contra el Valladolid, alienta a su afición a que lo den todo y que lleven en volandas al conjunto de Javi Calleja, consciente de que son la fuerza que necesitan para conseguir un triunfo que, con un alto porcentaje de probabilidades, sería un antes y un después en una temporada a la que aún le quedan muchas jornadas para volver a ilusionarse. Kochorashvili admitió que están pasando por «un momento malo», pero sabe de antemano que lo darán todo sobre el campo. «Nosotros nos dejamos la piel en el campo y con el ambiente que habrá nos comemos al equipo que sea. Mi padre me decía que cuando veías en la calle o a tu compañero en el suelo hay que defenderle de los otros que le pegan», dijo.

Inmersos en la peor racha del Levante desde su descenso a la categoría de plata del fútbol español, Giorgi Kochorashvili reconoció que a los suyos les cuesta «acabar bien los partidos», por lo que, después de ver cómo, en los últimos tres partidos, a su equipo se le escaparon los puntos con remontadas incluidas, el desafío es «competir desde el minuto cero hasta el cien». El ‘6’ no negociará esfuerzos en la que será una cita trascendental para el futuro del combinado de Orriols. No en vano, sus primeras experiencias con la Selección de Georgia le han dotado de una madurez que quiere trasladar no solo en el césped del Ciutat, sino también en un curso donde el sueño de subir a Primera División debe volver a florecer. «Jugar con la selección me ha dado bastante experiencia, bastante confianza y quiero transmitir eso en el campo también con mis compañeros para ayudarles en en todo lo que hace falta», aseguró.