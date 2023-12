El Maratón Valencia Trinidad Alfonso se ha hecho grande este viernes, un poco más 'major', con la presentación de la élite internacional en el espacio La Placeta de la Feria del Corredor, y ante la expectación creada por la llegada de Kenenisa Bekele, considerado el mejor fondista de todos los tiempos. Su presencia casi eclipsó la de los otros tres protagonistas en la rueda de prensa de atletas de élite, el debutante en la distancia y quien le arrebató a Bekele los dos récords del mundo del fondo (5.000 y 10.000 metros, este último precisamente en Valencia en 2020), el ugandés Joshua Cheptegei, el keniano Alexander Mutiso y el tanzano Gabriel Geay, estos dos tercero y segundo respectivamente en la pasada edición del Maratón Valencia.

Bekele entró entre aplausos y con una ovación de los deportistas que en ese momento se encontraban en Feria Valencia, donde se recogen los dorsales y la bolsa del corredor hasta este sábado, y con móviles en alto grabando y fotografiando su aparición. Notable diferencia con respecto a anteriores ediciones. Y es que no siempre se puede contar con uno de los dos hombres más rápidos del planeta en la distancia hasta la irrupción este mismo año de Kelvin Kiptum, ganador precisamente de la pasada edición en Valencia.

Con Marc Roig, seleccionador de la élite internacional, ejerciendo de anfitrión, los cuatro comentaron sus impresiones ante una carrera del domingo que se prevé rapidísima, si bien los tiempos de paso y los ritmos de la cabeza de la misma "se determinarán en la reunión técnica del sábado", según matizó Roig. No obstante, que nadie dude del espectáculo que año tras año ofrece una prueba al nivel de las 'majors', los seis grandes maratones mundiales.

"Se va a salir rápido, pero estamos negociando cuánto", apuntó Marc Roig, que destacó que "Valencia ha crecido mucho, como se ve en que siempre elegimos a dos protagonistas femeninos y masculinos, pero debido al gran nivel tenemos cuatro. Solo hay que ver la gran expectación que tenemos, con tanta gente atenta, estoy impresionado".

Los motivos de Bekele para venir a Valencia

El tres veces campeón olímpico y cinco veces campeón del mundo, doble vencedor del Maratón de Berlín, y de 41 años explicó por qué ha elegido Valencia: "Es una carrera muy rápida por supuesto, un buen sitio para correr y para intentar sacar un tiempo rápido para los Juegos Olímpicos de París 2024 y es por eso que lo elegí". Y es que la intención del etíope es cerrar dos décadas de carrera con un digno debut en el maratón olímpico, por lo que necesita convencer a su federación a lo largo de este año. Muchísimos atletas de hasta 134 nacionalidades acuden a Valencia en busca de las mínimas olímpicas y atraídos por un circuito que se ha demostrado de los más rápidos del mundo.

Antes de que se conociera la participación de Bekele, la estrella de la organización era Joshua Cheptegei, que ha preferido debutar en la distancia en una ciudad donde logró el récord del mundo de 10K en ruta, y el aún vigente de 10.000 metros en pista. "El mejor lugar para hacer algo nuevo es Valencia. Por eso quiero debutar aquí. Mi relación con la ciudad es fructífera, sabía que cuando quisiera debutar en la distancia sería aquí. Nada es imposible, estamos aquí para conseguir todo lo que podamos". Sin embargo, todavía no dejará la pista, pues su intención el correr los 10.000 metros en París 2024.

Bekele, preguntado por el relevo generacional, al coincidir en Valencia con Cheptegei, que le dejó sin sus dos récords del mundo, se mostró orgulloso por ello y admitió que el tiempo pasa para todos, incluso para los plusmarquistas. "En deporte no puedes estar para siempre, siempre hay generaciones jóvenes que vienen apretando por detrás. Estoy feliz de seguir compitiendo, y para mí es un orgullo ser parte de esta competición con Joshua el domingo y a ver hasta donde podemos llegar". Y sobre si le daría algún consejo previo a la carrera al debutante...: "Cheptegei no necesita mis consejos, es un corredor muy experimentado". "Aunque el consejo le vendrá el domingo", apuntó entre risas Bekele, que recordó que ya corrió en Valencia, el 3.000 m., en el campeonato del mundo indoor celebrado en 2008 en el Palau Velódromo Lluís Puig, donde intentó romper el récord del mundo de 3.000 metros, colgándose el oro pero quedándose en 7:36

Dos que repiten tras hacer podio el año pasado con Kelvin Kiptum

Por su parte, Gabriel Geay, segundo en el año pasado con récord nacional de Tanzania (2:03:00), aseguro que ama Valencia y dijo que espera "correr bien". "Es una ciudad especial donde he corrido media y maratón, me gusta correr en Valencia y volver, y espero estar listo de nuevo". Este año quedó segundo en el maratón de Boston y se retiró en Sídney.

Y el keniano Alexander Mutiso debutó en Valencia en 2022, con un tercer puesto (2:03:29), un año después de haber sido liebre. "Estoy feliz de volver, tengo buenos recuerdos de Valencia, donde hice mi mejor marca personal, no solo en maratón, por eso voy a buscar mejorarla este domingo", comentó el atleta, que este año ganó el maratón de Praga (2:05:09).

Élite femenina

En la presentación de la élite femenina estuvieron presentes la etíope Almaz Ayana, ganadora del maratón de Ámsterdam 2022 (2:17:20), Joan Melly, keniana aunque rpresenta a Rumanía, quinto puesto en Londres (2:19:27) y ganadora del maratón de Seúl (2:18:04) en 2022; Worknesh Degefa, en 2019 ganó el maratón de Boston (2:23:31), y Melah Kejeta, que tiene el récord de Alemania de maratón en el punto de mira. Todas ellas irán a por todas después de haber sido madres.

Tariku Novales, a por el récord de España

El acto concluyó con la presentación de cuatro protagonistas de la élite nacional seleccionada por José Antonio Redolat. Marta Galimany, Laura Luengo, Tariku Novales y Yago Rojo comentaron sus sensaciones ante una nueva presencia en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, donde también se esperaba a Carlos Mayo, que tras hacer el récord de España en el Medio Maratón Valencia tuvo que renunciar hace unos días debido a unas molestias físicas.

Tariku Novales indicó que su objetivo es bajar de las 2 horas y 6 minutos, récord de España, tras haber parado el cronómetro en la pasada edición en 2:07:18. "El año pasado salí de aquí en muletas, corrí con el hueso tocado, pero desde el día siguiente de vivir el Maratón tenía claro que quería prepararlo lo mejor posible para lograr el récord. Llevo desde el mes de marzo sin apenas molestias. La preparación ha sido muy buena. La facilidad que he tenido en las tiradas largas me guía a ser ambicioso, el primer objetivo es el récord de España, pero estando cerca de esa barrera, soy muy ambicioso".

Para Yago Rojo, campeón de España de medio maratón, su objetivo es la mínima olímpica: "Después del Medio Maratón me costó recuperar, pero los últimos tres meses los hemos pasado hablando de la mínima olímpica, intentaremos hacerla, pero la competencia en España es muy grande. A partir del kilómetro 32 que sean las piernas las que dicten sentencia".

Marta Galimany, récord de España de maratón en València en 2022 y campeona de España de maratón 2020, declaró: "Como siempre, estoy encantada de estar aquí en València. Siempre vengo feliz y por eso luego salen las marcas que buscamos. Me he encontrado muy bien entrenando, mucho volumen de trabajo, sin contratiempos y con la seguridad que he hecho todo lo que estaba en mí mano. Mi objetivo siempre es mejorar mi marca".

La debutante Laura Luengo, récord de España de medio maratón en la capital valenciana en 2023 y campeona de España de medio maratón 2023 dijo estar "emocionada": "Me va a costar bastante asimilar el récord en València, primero correré el Maratón y ya me sentaré a analizar todo lo conseguido. Estoy bien preparada, confío mucho en mi preparación, todo ha ido bien, me he amoldado bien a hacer más kilómetros. Tengo ganas de correr, es una incógnita para mí. Mi objetivo principal es debutar y encontrarme bien, llegar a meta pensando que puedo tener un futuro en la distancia, pero preparándola hemos visto que puedo intentar atacar esa mínima olímpica".

José Antonio Redolat, seleccionador de la élite nacional, recordó que en Valencia están "los más grandes". "Los atletas llegan estupendamente, hemos seguido entrenamientos y el domingo veremos si llegan los resultados al trabajo".