El Valencia Basket vuelve a casa. No por Navidad, pero casi. Lo hace después de 17 días en busca de una necesaria reacción en Euroliga ante su afición tras cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas fuera de La Fonteta. Por ello, el entrenador Álex Mumbrú pidió el apoyo de un pabellón lleno este viernes para recibir al Baskonia Vitoria-Gasteiz (20.30 horas, Movistar+) y acabar de una vez con varias rachas negativas que afectan al equipo. Y es que el calor de las gradas puede ser clave en una jornada 11 de Euroliga que arrancó ayer y a la que llega el Valencia Basket con la enfermería vacía, aunque quizá es aún pronto para que los bases Martin Hermannsson y Stefan Jovic, que acaban de salir de la misma y ya han entrenado esta semana con el grupo, entren en la convocatoria de hoy, el islandés tras una ausencia prolongada, y el serbio por un esguince de tobillo que le ha dejado fuera de los últimos tres partidos. «Martin está en la fase ultimísima de la recuperación, pero aún le falta coger un poquito de cardio y estar todavía a más nivel. Veremos lo que hacemos pero creo que Guillem todavía está a un nivel más alto y vamos a esperar; y Jovic está también en la última fase pero no creo que pueda estar, casi seguro que no estará», apuntó Mumbrú.

Así pues, será Chris Jones quien lleve la batuta en la pintura, un jugador que admitía ayer que «la vuelta de los otros bases me quita algo de presión». «Espero que podamos salir con energía y jugar duro» ante el Baskonia, un rival incómodo con el que los taronja han perdido sus últimos seis partidos, incluido el de Vitoria de hace dos semanas en la Liga Endesa por 83-74, además de las derrotas en casa en las últimas cinco visitas del cuadro gasteiztarra. Eso sí, los precedentes son favorables a los valencianos, que han ganado en cuatro de las seis visitas anteriores en la Euroliga. Los de Dusko Ivanovic están con el mismo balance 5-5 que los taronja, aunque ellos entre los ocho mejores, a diferencia de la novena posición de los de Mumbrú, antes de los partidos disputados ayer. Y al revés que los valencianos, los vitorianos encadenaban cuatro victorias seguidas en el torneo continental, antes de que el AS Mónaco la cortara sobre la campana en el último encuentro. El cambio en el banquillo ha reactivado a un equipo que tiene en sus filas al segundo más valorado de la Euroliga con Chima Moneke (21), a uno de los máximos anotadores y al que más triples mete (3) con Markus Howard y al mejor reboteador de la competición con Tadas Sedekerskis (9,3). Con el regreso de Nikos Rogkavopoulos tras superar su lesión en el gemelo, cuenta con su plantilla al completo. Álex Mumbrú recordaba que «jugamos contra un equipo que nos ganó hace poco, que con el cambio de entrenador viene en una dinámica bastante positiva, sumando muchas victorias, y recuperando a gente que tenían lesionada. Seguro que vienen a la Fonteta a hacer un buen partido e intentar ganar. Tendremos que estar concentrados con un plus de intensidad que nos faltó en el partido de allí y ver cómo somos capaces de afrontarlo. Necesitábamos volver a la Fonteta, tu dinámica cambia por jugar con nuestra gente. Es importante que la Fonteta esté llena, que nos apoye como ha hecho últimamente en todos los partidos y nos encantaría ver la Fonteta llena». A pesar de las sucesivas derrotas contra Armani Milan, Real Madrid (casa), FC Barcelona y Panathinaikos, el Valencia BC quiere hacer valer el buen balance contra los equipos españoles en Euroliga. En los 25 duelos anteriores, sumó 17 victorias (cuatro contra Baskonia y Unicaja, tres al Real Madrid, dos al Estudiantes y Barça, y una ante Joventut y CAI Zaragoza) y 8 derrotas.