El atleta Tariku Novales apuntó este viernes que su objetivo en el Maratón València Trinidad Alfonso es convertirse en el primer español en bajar de las 2 horas y 6 minutos tras haber parado el cronómetro en la pasada edición en 2:07:18. «El año pasado salí de aquí en muletas, corrí con el hueso tocado, pero desde el día siguiente de vivir el Maratón tenía claro que quería prepararlo lo mejor posible para lograr el récord. Llevo desde el mes de marzo sin apenas molestias». En la prueba femenina estarán Marta Galimany, récord de España de maratón en València en 2022 y campeona de España de maratón 2020, y la debutante Laura Luengo, récord de España de medio maratón en 2023 y campeona de España de medio maratón 2023. «Como siempre, estoy encantada de estar aquí en València. Siempre vengo feliz y por eso luego salen las marcas que buscamos. Me he encontrado muy bien entrenando, mucho volumen de trabajo, sin contratiempos y con la seguridad que he hecho todo lo que estaba en mí mano. Mi objetivo siempre es mejorar mi marca», apuntó Galimany. Por último, Luengo dijo estar «emocionada» de debutar en València. «Me va a costar bastante asimilar el récord en València, primero correré el Maratón y ya me sentaré a analizar todo».