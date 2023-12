El 6 Circuit a Llargues celebra aquest diumenge les semifinals a les categories Sènior i Juvenil. El carrer Major de Relleu serà l’escenari un any més de les eliminatòries prèvies a les finals, gràcies a la col·laboració tant de l’Ajuntament com del GRE Pilota Relleu. Les semifinals arrancaran a les 9:00 hores amb les partides de la categoria juvenil. A partir de les 9:00 hores, amb l’enfrontament entre Murla i Benimagrell. A continuació, Orba i Top Recambios Castells es veuran les cares per l’altra plaça de la final. A les 12:00 entrarà en acció la categoria absoluta. Top Recambios Castells, el millor equip de la fase regular, s’amidarà contra l’amfitrió, Relleu.

La sèrie de semifinals es tancarà a les 15:00 amb la partida entre Sella i Benidorm. Quan finalitze aquesta partida quedaran definides les finals que, com també és tradició, es disputaran a Orba el diumenge 17 de desembre.