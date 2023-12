El 25 Campionat Autonòmic de Raspall Parelles - Trofeu Diputació de València 2023 ja té servides les finals, que es jugaran els dies 16 i 17 de desembre. A la màxima categoria, Bicorp i Favara jugaran la final, que es disputarà el dia 17 de desembre a les 11:00h. A Segona A, Gavarda B i Quatretonda B s’amidaran a la final. Pel que fa a segona B, CPV Segària El Verger s’enfrontarà a La Vall B.

A Tercera A, Castelló de Rugat i Genovés C seran els protagonistes, mentre que la de Tercera B la jugaran Fusión Ribera Alzira E i Carlet Volea. Borbotó E i Castelloner C competiran pel títol de Quarta. Per la seua part, la final de la categoria en cadira de Rodes enfrontarà a Toni i Karim contra Paco i Pascual.

A les categories Femenines, en Segona A, Ajuntament de Beniparrell B i C s’amidaran a la final. A Segona B, Baix Girona A i Bicorp Es Raspall F s’han citat en la lluita pel títol. En Tercera A, Oliva D i El Genovés F jugaran la final. A Tercera B, Genovés H i Rafelbunyol B són els candidats a alçar el trofeu. Per últim, a Quarta, Carlet Volea B i Baix Girona C seran els protagonistes.