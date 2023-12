Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del estadio Olímpico de Berlín, en el que este martes se medirán al Unión Berlín (21:00) en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. El italiano comenzó advirtiendo que puede haber novedades en el once "porque hay jugadores cansados, y aunque la idea que tengo es elegir el mejor once, debo ver cómo han recuperado del partido de Liga. Si hay jugadores cansados, van a descansar. Pero la idea no es rotar por rotar".

Seguidamente, insistió en que "el objetivo está conseguido, ser primeros de grupo, pero queremos acabar mostrando una buena imagen. Es una competición especial y tenemos que respetarla con un buen partido. Nuestra profesionalidad está en juego". Además, Carletto cree que el rival "con la novedad de Bjeliça en el banquillo, ha cambiado el sistema y va a ser más ofensivo, con un esquema distinto. Algo ha cambiado. Quieren ganar su primer partido en esta competición y será partido entretenido e igualado". Kepa-Lunin Ancelotti defendió la candidatura del Madrid al título porque "el Real por historia siempre es un candidato a ganar la Champions, pase lo que pase en la fase de grupos. Y esta vez la hemos hecho bien. Tenemos la calidad para pelearla hasta el final". Contrariamente a los habituales, anticipó que "va a jugar Kepa. No pienso que sea injusto dejar a alguien en el banquillo porque siempre dejo a gente en el banquillo. Lunin ha tenido ocasión de tener continuidad y de mostrar su rendimiento. Lo ha hecho muy bien. Pero Kepa ya ha demostrado muchas cosas en su carrera y en los partidos que ha jugado aquí lo ha hecho muy bien siempre". Preguntado por si se retiraría en el Real Madrid, en alusión a una frase suya en la que apuntaba que las leyendas deben retirarse en el Bernabéu, el italiano sorteó la cuestión apuntando: ""Yo no soy una leyenda, yo solo soy un entrenador. Para mí las leyendas son los jugadores y deberían acabar la carrera aquí. Kroos, Modric y Nacho lo son y elegirán lo que quieran porque se lo han ganado. El club respetará sus deseos". También tuvo palabras sobre el Barça-Girona: "Ha sido un partido muy entretenido porque los dos han jugado cara a cara sin tacticismos. Ha sido mejor el Girona porque ha tenido más acierto. Me ha gustado el partido. Sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter". Y concluyó hablando de Bellingham, en este caso, comparándolo con el brasileño Kaká: "Kaká llegaba mucho al área con balón, no tenía la capacidad de Bellingham de llegar sin balón. Al no tener un delantero fijo a Jude el sistema le da más oportunidad de llegar al centro del área con más espacio para poder rematar. Kaká era un sistema distinto, más complicado para él".