Sin opción a sorpresa, el Valencia Basket salió a por el partido desde el primer minuto y tras abrir brecha ya en el primer cuarto, el equipo no bajó la intensidad hasta cerrar la victoria ante el Kutxabank Araski con un contundente 74-35.

Cristina Ouviña, Queralt Casas, Alba Torrens, Raquel Carrera y Merritt Hempe formaron el quinteto inicial de Rubén Burgos. Y no tardaron en hacer valer su superioridad con un parcial inicial de 8-0 y una firmeza defensiva que hizo que el rival no anotara casi hasta el ecuador del primer cuarto, por medio de Seda. Torrens, la única que no había anotado aún, se sumaba a la fiesta con un triple que obligaba a Madelen Urieta a parar el partido.

Rubén Burgos empezaba a mover el banquillo para repartir esfuerzos, con la entrada de Leti Romero por Ouviña, aunque prefirió no dar descanso de momento a una Queralt Casas que terminaba los primeros diez minutos con siete puntos y cinco rebotes. Una estadística en la que las locales doblaban al Araski con 18-6, en un primer cuarto en el que el único pero de las taronja fue la falta de acierto en el triple (1/8), para acabar 18-9. Hill, con un triple, reducía diferencias, pero el Valencia BC reaccionaba de inmediato de la mano de Ouviña, para abrir un parcial de 7-0 con triple de Buenavida y Gülich.

La alemana se mostraba imparable en la pintura e incluso hacía daño en el lanzamiento exterior, en un segundo cuarto en el que también hizo daño Raquel carrera y una Queralt que llegaba al descanso con 9 puntos y la friolera de 8 rebotes.

Alarcón era la única inspirada en las visitantes, a las que les penalizaba su inferioridad en el rebote y sus malos porcentajes de tiro. Así, la ventaja taronja aumentaba hasta el 37-21 al descanso, ya con minutos para la canterana Alicia Flórez.

Ouviña abre brecha

En la vuelta a la pista, se acababa de romper el partido gracias a Ouviña que llegaba a poner el 43-21. La reacción de Seda y otros cinco puntos seguidos de Hermida daban algo de oxígeno a las visitantes, pero Carrera devolvía el parcial y Buenavida, Leti Romero y Gülich ampliaban la diferencia hasta el 44-31 con el que se llegó al final del tercer período.

Las taronja casi duplicaban en rebotes al Araski (41-22) antes del inicio del último cuarto, en el que Fingall no tardó en anotar sus primeros puntos, para abrir un parcial de 8-0 que puso el 62-31. Más de cinco minutos tardaban en anotar las visitantes, aunque la diferencia crecía al 67-33.

Burgos daba descansos y también minutos para Alicia Flórez y la sueca Tilda Trygger, quienes sumaban y ponían el definitivo 74-35. Cinco victorias seguidas y segundas tras la derrota del Perfumerías.