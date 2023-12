Gran fin de semana para el ciclismo valenciano, que ayer en el Ciclocrós Internacional Ciudad de Valencia que organiza la Penya Ciclista Campanar volvió a consumar el segundo doblete consecutivo tras el que se logró el sábado en Xàtiva, con protagonismo destacado de Felipe Orts, vencedor en ambas citas, y por sexta vez en siete años en la capital del Turia, donde fue segundo en su primer podio.

El de La Vila regresó a su lugar natural en el circuito de Natzaret, después de no haber podido subir al cajón en 2022. No lo tuvo fácil en esta ocasión, puesto que un problema mecánico en el inicio de la prueba le obligó a completar una gran remontada. Pero la victoria no se le escapó sobre un circuito que el campeón de España sabía que no sería fácil, sacándole 28 segundos de ventaja a Venturini. Tercero fue Diego Ruiz de Arcaute, que superó al esprint a Gonzalo Iguanzo, ganador final de la Copa de España.

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez fue la otra gran protagonista, al vencer en la prueba Élite femenina, por delante de la campeona de la Copa de España, Lucía González y de la ciclista de Benigànim, Alba Teruel, que completó el podio un día después de haberse coronado ganadora en Xàtiva.