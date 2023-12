El Real Madrid viaja a Alemania para medirse al Leipzig, equipo al que ya se midió la pasada temporada en la Champions League. Los alemanes, club vinculado a la factoría Red Bull, ha vendido a sus principales estrellas este verano con las salidas de Christopher Nkunku al Chelsea, Dominik Szoboszlai al Liverpool y Josko Gvardiol al Manchester City. Y han llegado otros como el canterano del Barcelona, Xavi Simons, el delantero belga Lois Openda, o atacantye esloveno Bejanmin Sesko, que están ofreciendo un buen rendimiento, lo que le permite ser tercero en la Bundesliga por detrás del Leverkusen de Xabi Alonso y del Bayern de Harry Kane.

Los internacionales blancos se encontrarán con un conocido en la selección, Dani Olmo, que es el jugador de referencia en ataque y que ahora se encuentra de baja por una lesión de hombro, pero que en febrero y marzo, cuando se juegue la eliminatoria, estará ya recuperado para medirse a un Real Madrid que también habrá recuperado a jugadores como Vinicius o Camavinga.

Derrota en Leipzig hace un año

El año pasado el Real Madrid inauguró la fase de grupos en el Bernabéu ante el Leipzig en un encuentro complicado que terminó ganando (2-0) con dos goles de Valverde, en el minuto 80, y Marco Asensio, en el descuento. En la quinta jornada de la fase de grupos los blancos visitaron el Red Bull Arena de Leipzig, donde cayeron (3-2). Los alemanes ganaban dos a cero en el minuto 18 tras los goles de Nkunku y Gvardiol, recortando Vinicius en el 44. Timo Werner ponía el tercero para los teutones en el 81 y Rodrygo colocaba el definitivo 3-2 en el descuento. Un precedente que debe servir a los blancos como aviso ante uno de los equipos más rápidos del continente.

Posteriormente, el Leipzig se cruzó en octavos con el Manchester City de Guardiola y tras empatar a uno en Alemania, sufrió una goleada estrepitosa en el Etihad (7-0) que les dejó fuera de la Champions y activó la remodelación del equipo con la venta de sus estrellas. Su técnico es Marco Rose, uno de los técnicos jóvenes más brillantes del fútbol alemán.

Se trata de un club que no cuenta con las simpatías del fútbol alemán, que se opuso a la compra del RB Leipzig por parte de la factoría Red Bull. Así, los aficionados del club histórico de Leipzig, el Lokomotive Leipzig, boicotearon sus primeros encuentros y en 2014, las aficiones de 10 equipos de Bundesliga 2, la segunda alemana, se unieron en la campaña "Nein zu RB" ("No al RB"), en la que pedían a la DFL que no les concediesen una licencia federativa. Los aficionados del Union Berlin incluso se vistieron de luto en el primer encuentro frente a ellos por lo que consideraban "la muerte de la cultura futbolística". Hoy son bandera futbolística de la Alemania del Este, que tiene a este Red Bull como su equipo más destacado.

Una eliminatoria trampa para el Real Madrid ante un rival de enorme talento y una dinámica de crecimiento en los últimos años que le convierte en un adversario complicado, como ya comprobó la pasada temporada. La vuelta en el Santiago Bernabéu debe ser determinante para los de Ancelotti, que ya lo pasaron mal también en Berlín en el último partido de la fase de grupos de esta edición. Alemania nunca es fácil y ahí comenzará el camino de los blancos en el camino de la Decimoquinta. En Leipzig, tras un sorteo que ha sido recibido "con satisfacción" en el vestuario y en el club. El bombo ha sido benévolo porque era uno de los rivales preferidos.