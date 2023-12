El entrenador del primer equipo femenino, Rubén Burgos, que compareció ante la prensa junto a la capitana Queralt Casas destacó la capacidad de sobreponerse a las adversidades que está demostrando la plantilla. En este sentido se refirió a la marcha del club de la alero australiana Bec Allen, aunque no quiso entrar en detalles: «Es algo que os afecta y lo primero es agradecerle el tiempo que ha estado aquí. Ha sido frustrante para todos y todas intentar ayudarle y no conseguirlo. Hemos de respetar su decisión», apuntó el técnico, tras pedir la jugadora salir por no encontrarse cómoda y para cuidar su «salud mental».

El técnico destacó el compromiso de todo el vestuario con el equipo: «Es cierto que nuestra personalidad como equipo es en la adversidad dar lo mejor de nosotras y eso es nuestro día a da. La clave es que no paremos de hacer eso». Burgos dijo que todos deben «empujar. Hemos de estar concentradas, y así llevamos varias semanas, en lo que necesitan el club y la afición de nosotras porque recibimos mucho. Hemos dado un paso al frente para ser competitivas. El equipo está por encima de todo y en esa línea vamos», apuntó el técnico, que dio por hecho que la plantilla se completará. Ante el encuentro en la Fonteta de mañana miércoles frente a ASVEL en partido de Euroliga, Burgos admitió que mantienen urgencias en la clasificación pero dijo que «el primer paso es jugar al 200%». Sobre su rival, destacó que es un equipo «irregular» , admitió el técnico, que recalcó que combinan alguna derrota con, por ejemplo, «el partidazo» que les llevó a ganar al Fenerbahce. «Tenemos que frenar como equipo sus individualidades y sus momentos de alta anotación». Por su parte, Queralt Casas destacó: «Es un partido de Euroliga complicado, sobre todo por cómo estamos ahora, que sabemos que tenemos que ganarlo todo o prácticamente todo. Lyon es muy buen equipo, allí ya nos costó, a pesar de que tenían las bajas de Williams y Johannes, que son buenas. Venimos de una dinámica bastante positiva en los últimos partidos. Tenemos que ganarlo todo, salir del minuto uno al cuarenta a tope, a intentar sacarlo. Son muy buenas, pero realmente si estamos concentradas y haciendo lo que toca».