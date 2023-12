El 14 Autonòmic Individual d’escala i corda - Trofeu Generalitat Valenciana 2023 es tanca el pròxim dissabte. Els trinquets d’Algímia d’Alfara i Sueca coronaran als últims campions de competicions de clubs de 2023 en unes finals que comptaran amb la col·laboració dels ajuntaments d’Algímia d’Alfara i Sueca, i els clubs de pilota La Baronia i Xúquer. En total, seran 20 pilotaris, 18 homes i 2 dones, els que busquen el títol de campions i campiona, pertanyents als clubs de La Baronia, Xilxes, Castelloner, Paterna, Godelleta, l’Eliana, Alfara del Patriarca, Algemesí, Xúquer Sueca, Torrent, Moncada, Pelayo, La Pobla de Vallbona, Tavernes Blanques, Alzira, Borbotó i Marquesat. El club de Torrent serà el més representat, amb tres finalistes, mentre que el CPV Alfara del Patriarca hi presentarà dos. De les 10 finals, sis es jugaran al trinquet algimià i les altres quatre es celebraran a Sueca.

Algímia d’Alfara

A Algímia d’Alfara, la jornada de finals arrancarà a les 10:00 hores amb la categoria Quarta A, on s’enfrontaran Adrián CPV Moncada i Alberto CPV Pelayo. A continuació, a les 11:15 hores, la partida pel títol de Quarta B amidarà a Vicent CPV La Pobla de Vallbona i Albert CPV Torrent. Per a tancar el matí, a les 12:30 hores està prevista la final de la categoria femenina, amb Ana CPV Borbotó i Meritxell CPV Marquesat com a protagonistes.

De vesprada, l’activitat es reprendrà amb la final Juvenil, que enfrontarà a Alejandro CPV Tavernes Blanques i Lluís CPV Alfara del Patriarca. A les 17:15 arribarà el plat fort de la jornada, amb el duel de Primera. Pablo CPV Xilxes, vigent campió, i David CPV La Baronia, jugador local, es disputaran el títol de la màxima categoria. La jornada a Algímia es tancarà amb la final de Segona B entre Juan CPV Godelleta i Terio CPV L’Eliana, a partir de les 18:15 hores.

Sueca

Al trinquet ‘Eusebio’ de Sueca les finals es jugaran només de vesprada. A les 15:00 hores, Xavi CPV Alfara del Patriarca i Marcos CPV Algemesí es disputaran el títol de Tercera A. A les 16:00 està programada la final de Segona A, que enfrontarà a Marrahí CPV Castelloner i Paterneret CPV Paterna.

A les 17:00 arribarà el torn dels veterans. Vicent CPV Alzira i Manolo CPV Torrent seran els protagonistes d’un duel que donarà pas a l’última de les finals, la de Tercera B, que a partir de les 18:00 amidarà al local Josep CPV Xúquer contra Miguel Ángel CPV Torrent.