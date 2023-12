El cansancio por el quinto partido en nueve días y la falta de acierto en el tiro (9 de 18 en tiros libres y 6 de 24 en triples) condenaron al Valencia Basket en su último partido en la Fonteta en este 2023, en un duelo en el que se vieron sorprendidos por el Coviran Granada (75-81), pero que no les saca de las primeras cuatro posiciones de la Liga, en zona de cabeza de serie para la Copa.

Con el único cambio de Jovic por Jones, Álex Mumbrú repitió al resto del quinteto inicial después de la meritoria victoria del jueves ante el Virtus. Así, junto al serbio jugaron de inicio Kassius Robertson, Josep Puerto, Damien Inglis y Brandon Davies.

Felicio abría el marcador con dos tiros libres pero la ventaja visitante duró lo que tardó Robertson en anotar su primer triple. En unos primeros minutos en los que las defensas se imponían a los ataques, cada punto parecía valer oro, tomando el Valencia Basket el mando del partido liderado por Davies y Robertson, quien tras su segundo triple, puso el 14-7 que llevó a Pablo Pin a parar el partido a 3:40 del final del primer cuarto.

Rousselle anotaba tres puntos seguidos ante un Valencia BC que empezaba a rotar jugadores. Davies se retiraba entre aplausos tras sumar tres tapones y Hermannsson y Pradilla ayudaron a mantener la ventaja al final del primer cuarto (20-18), aunque fuera mínima tras un triple de Iriarte y dos buenas acciones de Kairys en la zona.

Touré levantaba a la afición de sus asientos con un mate en la vuelta a la pista y Pradilla ampliaba la diferencia. Pero fue de nuevo el pívot senegalés el que castigó el aro visitante con un nuevo mate tras una gran asistencia de Hermannsson, que puso el 26-20.

Reacción del Granada

Seis puntos de diferencia que se esfumaron en un visto y no visto con un parcial de 0-6 con puntos de Felicio y Christian Díaz, que con un 2+1 incluso puso por delante al Granada.

Reuvers y López-Arostegui devolvían la ventaja a los locales, pero tras un intercambio de canastas entre Kairys y Davies, Cheatman con un triple y Tomàs, llevaron a los visitantes a irse al descanso con ventaja (35-37).

El Valencia BC repartía esfuerzos con una rotación de 11 jugadores y Guillem Ferrando como único sin minutos al descanso, pero perdían la batalla del rebote ante un rival que llegaba más fresco. Lógico después del cansancio acumulado por los taronja.

Felicio seguía siendo el gran referente ofensivo de un Coviran Granada que no encontraba el acierto de dos de los mejores anotadores de la ACB, Thomasson y Cheatman y seis puntos suyos permitían a los de Pablo Pin mantener pequeñas ventajas pese a las canastas de Davies y Puerto (40-43).

El despertar de Thomasson

Y fue en ese mismo momento en el que apareció Thomasson para anotar sus primeros puntos con un triple. Davies y Jones anotaban acto seguido, pero los visitantes ampliaban su buen parcial con tres acciones de Rousselle y Tomàs que pusieron el 44-52 y llevaron a Mumbrú a parar el partido.

En un momento delicado, Jones asumía la responsabilidad para anotar, pero en unos minutos de inspiración de Rousselle, el base francés llevó a los suyos a un inquietante 49-60 al final del tercer cuarto.

Intento de remontada

Con diez minutos por delante, la reacción no podía esperar y la remontada se complicó más aún cuando Thomasson anotó su segundo triple. Un jarro de agua fría del que se sobrepuso el Valencia BC con dos tiros libres de Davies, una canasta de Jones y un triple de Reuvers que no dudó en lanzar desde el 6,75 ante la defensa en zona visitante. Con 56-63 a falta de 7:57, la remontada ya no parecía imposible. Thomasson, ya en su línea habitual, volvía a anotar desde el exterior, mientras Jovic desaprovechaba dos tiros libres, uno de los grandes problemas taronja ante el Granada, con siete fallos (9-16).

Jones respondía a las buenas acciones de Thomasson para poner el 60-67 ante una Fonteta que aún creía. Pero una acción individual de Díaz y un posterior triple de Cheatman volvían a enfriar los ánimos, con un 60-72 que obligaba a Mumbrú a parar el partido, a 5:22.

Reuvers, desde el 6,75, anotaba de nuevo pero Cheatman respondía con otro triple. Un nuevo jarro de agua fría que aún lo fue más tras una segunda polémica técnica por flopping. López-Arostegui y Brandon Davies ponían el 67-76, pero el de Guecho volvía a desaprovechar dos tiros libres después para complicar más aún la remontada, con un 9 de 19 en esta estadística hasta ese momento.

A cinco puntos

Davies aún respondió después con un triple a una nueva canasta de Felicio, una pesadilla para los taronja. Pero aunque llegó un nuevo triple de Jones que les puso a cinco (73-78) a falta de medio minuto, Cheatman y Tomàs cerraron el partido desde la línea de tiros libres. Un 75-81 que deja un mal sabor de boca en el último partido de la temporada, aunque con el equipo aún entre los cuatro primeros de la Liga Endesa, empatados con el Barça. Momento para cargar pilas a la espera de fichajes y de la recuperación de los lesionados, entre ellos un Damien Inglis que no pudo acabar ayer el partido por problemas de espalda.