El Valencia Basket cierra el año y la primera vuelta de la Euroliga con derrota en Múnich. En un partido de poder a poder, los de Álex Mumbrú no pudieron redondear en ataque su notable labor en defensa, faceta en la que sobresalen en la mejor competición del Viejo Continente. Los roles estelares de Brandon Davies (21 puntos) como de Chris Jones (19) no bastaron para noquear a un Bayern Múnich con una actuación más coral. En los germanos, seis jugadores, liderados por Leandro Bolmaro (13) y el ex del Valencia, Vlado Lucic (12), sumaron diez o más puntos. La baja de Ibaka, por un virus, pesó menos que las cinco de un VBC que acusó el desgaste en un cuarto final en el que sufrió un parcial de 14-3.

Los valencianos, que concluirán 2023 el 31 de diciembre frente al Real Madrid en el WiZink Center, en partido de la acb, terminan la primera vuelta en la novena plaza de la Euroliga (9-8). En la primera mitad, el Valencia BC se fue creciendo en Múnich, de menos a más. En los primeros compases, la fuerza bruta de Jones tiró del carro para mantener el duelo equilibrado, mientras la defensa entraba en calor para hacer el resto. Los puntos tardaron en caer. Una combinación entre el base y los pívots, Brandon Davies y Jaime Pradilla, valió para poder acercar a los valencianos tras la acción final del joven maño (4-5, m. 4). Poco después, el propio Jones respondió al triple de Carsen Edwards (10-10, m. 6), que volvió a retar al director de juego ‘taronja’ con otro triple. Sylvain Francisco llevó a los alemanes a un +5, contrarrestado por el ‘7’ de Texas, al que se uniría Boubacar Touré para sellar el cuarto en tablas (16-16, m. 10). Lucic activa al Bayern Los valencianos tomaron las riendas con el dinamismo de Martin Hermannsson y Xabi López-Arostegui (18-23, m. 12). La asfixia defensiva sobre el Bayern la ejemplificó un ‘gorro’ de Touré en lo últimos segundos de la posesión germana, aunque, precisamente, un despiste del senegalés le dio un respiro, poco después, a Andreas Obst para recortar distancias. Los de Pablo Laso revivieron gracias a la lucha del ‘extaronja’ Vladimir Lucic. En plena batalla, el debutante Justin Anderson puso su granito de arena con buena defensa y un zurdazo de tres puntos (29-32, m. 17). Poco antes del descanso, Brandon Davies empezaría a calentar la mano. Kassius Robertson, desde lo lejos, pondría al Valencia de nuevo al frente y un rebote y un mate poderosos de Pradilla sirvieron para la victoria parcial en el ecuador del choque, una renta que Leandro Bolmaro apretó hasta un solo punto (38-39, m. 20). Otra vez, muy serios, los de Mumbrú volvieron a marcar el paso en el comienzo de cuarto. En esta ocasión con un Davies en pleno estado de combustión y conexión con Jones. Seis puntos consecutivos del de Filadelfia valieron otro +5 (38-43, m. 22). Enchufadísimo atrás, el Valencia se fue al +7 tras un triple de su base tejano (45-52, m. 27). Sin embargo, el Bayern no desfalleció, sino que se alió con su hinchada y aplicó las órdenes de Laso. El ‘7’ fue neutralizado varios minutos. Un triple de Edwards y las canastas de Danko Brankovic (2,17 m) y Bolmaro lo empataron todo (57-57, m. 28). El gigante croata siguió haciendo daño y los locales sacaron una renta de cuatro puntos. Jones reinició la remontada desde más allá de los 6,75 m y Nate Reuvers la hizo real con la misma medicina. Una buena canasta de Anderson permitía al Valencia marcharse al último episodio en ventaja (60-62, m. 30). Con una mano certera y una penetración de XLA, el Valencia forzó el tiempo muerto de Laso (60-66, m. 32). El entrenador español reconectó a los suyos. Devin Booker y, poco después, Obst no tardarían en demostrarlo. El lanzamiento de tres del germano estrechaba la diferencia (65-68, m. 33). Anderson y Reuvers solo aprovecharon el 50 % de cuatro tiros libres y el Bayern olió la sangre. Un triple de Lucic y otro tiro libre que Touré se dejó en el camino fueron gasolina para la grada del BMW Park (68-71, m. 35). El argentino Bolmaro encestó cuatro puntos consecutivos para darle la vuelta a la tortilla (73-71, m. 36). Un ‘obús’ de Lucic complicó el final (79-73, m. 37) para un Valencia que perdió fuello en defensa. Contra las cuerdas, Davies dio vida hasta el último suspiro gracias a un triple y una acción preciosa en la zona (80-79, m. 38). Jones se unió a la reacción y Davies se la jugó de tres, pero la pelota no quiso entrar. Una falta discutible de Reuvers dio la oportunidad a Lucic de que el Bayern cogiese una renta prácticamente definitiva. El de Belgrado no erró. El triple de Robertson resultó inútil después del tiro libre que había anotado Edwards (85-84), pese a la pérdida de los de Múnich, que dio una última posesión a los de Mumbrú de 1,2 segundos. López-Arostegui lanzó desde el medio campo... sin más premio que tocar el aro. Pangos está a punto de fichar Mientras, el fichaje de Kevin Pangos por el Valencia Basket se ha acelerado y su oficialidad es cuestión de horas o de días. El base del Olimpia Milano está muy cerca de vestir de taronja.