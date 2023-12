El exdirector de comunicación de la RFEF Pablo García Cuervo rompe su silencio: “A Rubiales no se lo carga la política; se inmoló con un comportamiento inadecuado”

29 de diciembre. La figura de Pablo García Cuervo se vislumbra al fondo de la Plaza Conde Guadalhorce. Lleva de la mano a su hijo, Matías, un torbellino de año y medio que le ha rescatado en unos de los meses más complicados de su carrera. El que fuera Director de Comunicación de la Federación Española y una figura clave en el equipo de Luis Rubiales acompaña a La Nueva España a la residencia que lo ha visto crecer. En las entrañas de Pravia, García Cuervo rompe su silencio y ofrece claridad acerca de una de los casos más sonados en la historia del deporte español. Con mesura.

-Antes de nada: ¿Por qué habla ahora?

-Ha habido muchos medios que me habéis llamado para conocer mi opinión sobre todo lo que sucedió pero entendía que no era el momento. Pasado un tiempo, no tengo problema en contar lo que yo viví, si es que consideráis que es un testimonio valioso.

-¿Le ha quitado el sueño verse envuelto en un caso que ha estado en el foco mediatico?

-Lo acepté con naturalidad. Trabajar en un lugar como la Federación y en un cargo de responsabilidad hace que normalices este tipo de situaciones. Durante cinco años y medio hemos ido encandenando una crisis detrás de otra. Esto no era nada nuevo.

-¿Cómo ha vivido su familia las graves acusaciones que han vertido sobre usted?

-Las acusaciones se resumen a una única falsedad: que sacamos un comunicado de Jennifer Hermoso en contra de su voluntad. Eso es una gran mentira y quiero agradecer todos los apoyos que tuve en público y en privado porque el que me conoce sabe que es imposible que ni yo ni mi equipo podamos hacer algo así. Gracias a Dios, no tuve la necesidad de explicar nada ni a mi familia ni a mis amigos porque saben que era inviable que yo tomara una decisión así.

-¿Tiene la conciencia tranquila?

-Estoy muy orgulloso del trabajo que realizamos, de cómo construimos un departamento moderno y profesional desde un comportamiento ético. De cómo cogimos la comunicación de la Federación en 2018 y cómo la entregamos en 2023. No puedo tener la conciencia más tranquila.

-¿Ha merecido la pena toda esa presión durante estos años en la RFEF?

-Servir al fútbol español y a la selección nacional siempre merece la pena. Tengo la suerte de haber conocido a gente a extraordinaria y de haber hecho muchos amigos. La vida sigue.

-¿Y qué le espera ahora? ¿Tiene ofertas?

-Tengo varias propuestas y estoy a punto de decidir. Estoy muy agradecido a todos los que me han llamado. Después de un tiempo de descanso, ya estoy preparado para volver.

-¿Volverá a los medios?

-No.

-Usted conocía a Rubiales desde hace muchos años: ¿cree que el poder le devoró?

-Rubiales no ha cambiado. Su comportamiento fue similar tanto en AFE como en la RFEF. Encaraba los problemas y si era necesario iba a la guerra. Eso hizo que, a ojos de los aficionados, su gobierno estuviera dominado por las tensiones y la confrontación.

-Usted puso la cara en algunos de los momentos más críticos de la era Rubiales en la Federación: fue en cierto modo el portavoz federativo para defender la SuperCopa en Arabia. ¿Se siente traicionado por Luis Rubiales? ¿Mantiene que fue una buena idea llevar el torneo a Arabia?

-Actué de acuerdo con de mis competencias profesionales en la RFEF y lo hice para explicar que se había construido un relato falso y descontextualizado con un objetivo claro. La Supercopa es una operación de 40 millones de euros al año y más de 20 se reparten entre el fútbol no profesional. Eso ha permitido la supervivencia de muchos clubes. De momento, nadie en la Federación ha hecho ademán de cancelar este contrato que es a largo plazo.

-¿Sospecha sobre quien filtró los audios? ¿Si es así, lo puede decir?

-Sí, claro. Lo sabe todo el mundo que lo quiere saber.

-¿Le consta si Rubiales realizó grabaciones clandestinas a políticos?

-Cuando eso sucedió, yo aún no era director de comunicación. Creo que él dio bastantes explicaciones sobre esto. No me corresponde a mí.

-Como Dir Com, ¿qué fué lo primero que pensó sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso?

-Me enteré por Rubiales y me preocupé muchísimo. Tenía claro era un error muy grave y que si entraba en juego la política, el presidente iba a estar en serios apuros.

-¿Cómo se gestiona después ese terremoto en Sidney siendo el máximo responsable de la comunicación?

-Cuando analizamos el caso, antes de que estallara como una bomba en España, sabíamos que había poco margen pero lo había. Claramente, el caso hubiera estado resuelto si el perdón de Rubiales hubiera sido tan contundente como sincero. La gente entiende el error humano, pero no acepta la falta de humildad para aceptar los errores. Estuvimos varias horas convenciendo al presidente, pero el resultado no fue el esperado. Sabíamos que aquello no iba a mejorar las cosas. Gastamos la bala que teníamos. La sociedad tolera peor un comportamiento inapropiado que una mala gestión.

-Usted era una persona de la absoluta confianza de Rubiales: ¿le presionaron a nivel interno para apagar el fuego que había creado quien entonces era su jefe?

-Solo recibí indicaciones para que sacáramos un comunicado de Jenny Hermoso. Le dije que solo lo haría si ella estaban de acuerdo y daba autorización.

-A usted le han acusado como el responsable de escribir y difundir ese mensaje de Jenny Hermoso.

-Como director del departamento, soy responsable de todo lo que pasó aquel día. Y te puedo garantizar que actuamos de acuerdo con los estándares más elementales de la ética profesional. Todo se hizo con su aprobación.

-La jugadora dijo que esas declaraciones no eran suyas.

-Lo único que dijo sobre este caso fue en fiscalía y literalmente explicó que respondió “haced lo que queráis”. Si así hubiera sido, también iría a favor de nuestra actuación, pero es rotundamente falso. Dijo, “vale okey, adelante, pero es lo último que haré sobre este tema”, y zanjó el caso. Lo hizo delante de dos testigos. Nosotros nunca cambiamos nuestra versión, no todo vale.

-¿Cómo se pactó ese comunicado? ¿Mintió Hermoso?

-Se han contado muchas leyendas con una falta de rigor lamentable y todas partieron del mismo medio. Fue en la entrada de la terminal del aeropuerto de Sydney a la llegada del equipo. Como te digo, Hermoso dio el visto bueno a esas declaraciones en presencia de dos testigos y ella lo sabe, por eso en su declaración detalló que dijo “haced” en vez de “haz lo que quieras”. Primero le leí el texto y más tarde ella tomó mi móvil y lo revisó. Ella sabrá por qué cambió de opinión.

-¿Se presionó a la jugadora desde la Federación para que secundase el comunicado?

-En absoluto. Si hubiera dicho que no, no lo hubiéramos distribuido. Ella había realizado previamente unas declaraciones en la misma línea en la COPE por voluntad propia para restar importancia al asunto. Si minutos después, en el avión, le dijo que no a Rubiales para salir juntos en un video, podría haberse manifestado con la misma contundencia cuando le planteamos el comunicado. No se puede manchar gratuitamente a profesionales que han hecho bien su trabajo simplemente porque te has arrepentido o te han presionado.

-¿Le sorprende la denuncia de Patricia Perez ante Integridad afirmando que hubo presiones ante Hermoso?

-Patricia Pérez es una de las dos personas que son testigo de la aprobación de Hermoso al comunicado en Sydney, como ella misma ha reconocido en sus diferentes declaraciones ante Integridad y en Fiscalía.

-¿Cómo vivió la Asamblea en la que Rubiales se atrincheró afirmando que “no iba a dimitir”?

-Con tristeza. Cuando tienes el partido perdido, lo más importante es saber acabar con dignidad. Cuando escuché aquello, fui consciente de que el final iba a ser muy doloroso.

-¿Se saltó el guion pactado con aquellas declaraciones?

-La tarde anterior a la Asamblea nos dijo que iba a dimitir. Tanto es así que se lo comunicamos al CSD.

-¿Se sintió engañado por Rubiales?

-Digamos que creo que no fue su decisión más afortunada. La noche anterior le dije a mi segundo que estaba preocupado y que tenia el pálpito de que iban a pasar cosas. Que no diera por hecha la dimisión.

-¿Qué puede decir de los comunicados que la RFEF publicó después de la Asamblea contra Hermoso?

-No solo no tuvimos nada que ver sino que nos posicionamos frontalmente en contra de aquella huida hacia adelante instrumentalizando los resortes federativos. Me negué a publicarlos y llevé a cabo las denuncias internas oportunas.

-Cómo es su relación actual con Rubiales? ¿Han vuelto a hablar?

-No tenemos relación, pero eso no quiere decir que no tenga memoria. Él me dio la oportunidad y creyó con mí para ser jefe de prensa primero y director de comunicación después. Por encima de todo, está la gratitud.

-¿Le ha perjudicado ser tan leal a su jefe?

-He sido leal tanto a Rubiales como a Rocha hasta que me despidió porque yo me debía ante todo y por encima de todo a la Real Federación Española de Fútbol.

-Pero usted ha sido cesado en su cargo y otros miembros de la confianza de Rubiales siguen en la RFEF

-Justamente. Yo era un profesional con alta responsabilidad muy cercano a Rubiales pero no formaba parte de su núcleo duro. Quizás, si fuera de su núcleo duro, hoy seguiría en la Federación.

-¿Por qué le han despedido?

-Le prometo que no lo sé. Nadie me dio ninguna explicación. Me habían ratificado un día antes en mi cargo y cuando me lo comunican, me dicen que no tienen ninguna explicación, que están en desacuerdo y que lo lamentan.

-¿Se arrepiente de algo?

-Dí lo mejor de mí con profesionalidad y honestidad. Busqué siempre el bien de la federación, no el mío propio y todas las decisiones que tomé fueron de acuerdo con criterios objetivos. No hice política. Quizás eso me penalizó. Me he ido sin portazos, agradecido y muy orgulloso del trabajo realizado.

-A Rubiales: ¿se lo cargan los políticos o la sociedad?

-No. Rubiales se inmoló con un comportamiento inadecuado. Cada uno debe asumir su responsabilidad. Si no hubiera actuado así, no hubiera tenido ningún problema y hubiera salido muy reforzado tras ganar el Mundial.

-¿Le decepcionó Pedro Rocha por cesarlo cuando habia sido llamado a declarar como testigo?

-Lo mejor que puedo decir es que intenté ayudarlo en todo lo que pude hasta cuando él quiso. Con el tiempo, se dará cuenta de muchas cosas, si es que no se ha dado cuenta ya.

-¿Qué cree que va a pasar en las próximas elecciones?

-Creo que debemos tomarnos muy en serio que el fútbol español está en un momento clave y que debemos organizar el mejor Mundial de la historia. El fútbol está ante una gran responsabilidad y demostrará su nivel de madurez en las próximas elecciones.

-¿Cree que su cabeza ha rodado por la presiones de la Selección Femenina?

No tengo esa información. Fui el dircom que más hizo objetivamente por el desarrollo y la visibilidad del fútbol femenino en este país. Se trataron con exquisita igualdad tanto las selecciones como las competiciones. Una de mis principales apuestas fue tratar de colocarlas en el lugar que merecían y merecen.

-¿La Federación le ha entregado las llaves de la gestión del fútbol femenino a un bloque de jugadoras?

-No lo veo así. Creo que había un gran seleccionador que nunca hubiera permitido tal cosa y ahora hay una gran seleccionadora que, llegado el caso, tampoco lo permitiría.

-Usted que ha estado dentro: ¿Cree que la Federación necesita cambios estructurales?

-La Federación española es la segunda del mundo en ingresos después de Inglaterra. Tiene un músculo suficiente como para implementar los cambios necesarios que se necesitan para seguir creciendo. Para ello hace falta mucho conocimiento del sector. El fútbol necesita que los mejores profesionales estén en la federación.

-¿Se sintió demasiado solo en algún momento?

-Siempre tuve un equipo impresionante que me arropó. Tuve muchos directores y trabajadores que me dieron su apoyo y me lo siguen dando. Y además tuve el respaldo de los jugadores de la selección y el reconocimiento de los medios. Para mí eso es un gran orgullo y una medida del trabajo de que fuimos capaces de implementar, con su apoyo, en la federación y en la selección nacional.

-¿Le sorprendió tanto apoyo de los futbolistas?

-Los futbolistas son lo mejor del fútbol. Son gente sana, profesional y responsable. Estoy muy agradecido por el apoyo que me dieron como miembro de la selección y posteriormente cuando me despidieron. Hubo comportamientos y mensajes que me emocionaron.

-Rubiales acusó a Tebas de enviarle un espía con un boli -grabadora? ¿Cree que La Liga os trató de hacer espionaje?

-Creo que era insostenible una relación de confrontación como la que teníamos. La RFEF creció mucho, hizo un gran trabajo, y La Liga también. Lo que los aficionados esperan de los dirigentes es educación, normalidad y espíritu conciliador.

-Usted que estuvo en un cargo de responsabilidad en la Federación: ¿cree que los árbitros estaban corrompidos por el “Caso Negreira”?

-Lo que creo, y se lo dije a Lobo, es que en Asturias tenemos que ponernos las pilas. Durante décadas fuimos una referencia arbitral con colegiados de la talla de Díaz Vega o Mejuto y creo que llevamos varios años sufriendo. Gonzalez Fuertes salva nuestro orgullo en Primera y ahora subió Miguel González a Segunda. Pero hemos caído en una irrelevancia que debe de cambiar.

-¿Valora presentarse a presidente de la asturiana?

-No entra en mis planes. Lobo es la mejor persona y el mejor presidente que nos puede representar.

-¿Cree que se fue injusto con Luis Enrique?

-Los títulos no definen las capacidades de los técnicos. Sin haber ganado, creo que Luis Enrique es el mejor entrenador de la historia de la selección. Es una gran persona y un técnico descomunal.

-¿Cómo se gestó la faceta del seleccionador como streamer durante el Mundial?

-Lo propuso él y nosotros pusimos todos los medios a nuestro alcance.

-¿Le dio un vuelco a la comunicación: su faceta como “streamer” suponía un ataque a la idiosincrasia de los medios tradicionales?

-Para nosotros, como departamento de comunicación, fue una gran noticia. Luis Enrique ofrecía cada día un amplio contenido controlado a los medios y, durante horas, las tertulias se centraban es si esa práctica era buena o mala. Con tanto material, no había tiempo para construir dudosas polémicas.

-¿Qué le le parece Luis De la Fuente?

-Una buena persona y un gran seleccionador. Es un especialista en torneos cortos. Conoce el corazón del fútbol español y tiene la capacidad de interpretar los momentos de los jugadores. Estoy seguro de que nos va a ir bien en la Eurocopa.

-¿Como observa desde la distancia la llegada de dos grupos mexicanos a los dos grandes del fútbol asturiano?

-El Oviedo lleva años en manos de mejicanos y su entrada significó la salvación del club. El Sporting, solo año y medio. Es una consecuencia de cómo está el fútbol, seguro que a casi todos nos gustaría que los propietarios fueran asturianos, pero la realidad es otra. Para empezar, creo que hay que agradecerles a todos el esfuerzo y la apuesta que están realizando por Asturias. Son dos modelos muy diferentes.

¿Quién ha apostado más fuerte, Orlegi o Pachuca?

-Me gustaría poder responderte a esa pregunta. Pero solo sabemos que Orlegi puso más de 40 millones para hacerse con la mayoría accionarial del Sporting. El acuerdo entre Carso y Pachuca nunca trascendió, por eso no lo podemos valorar con justicia y precisión.

-¿Cree que el proyecto de Orlegi con El Molinon es viable?

-Sí, me consta que lo es. Pero también necesitamos ser valientes y entender que estamos ante un proyecto transformador que va a dejar un legado para Gijón y para Asturias. Debemos hacernos cargo de lo que supone ser sede de un Mundial.

-¿Cree que Gijón será sede?

-Tenía muy buena pinta, pero ahora estoy fuera y no sé en qué punto está la carrera. Con Rubiales, Gijón y Murcia eran dos sedes seguras. Siempre decía que El Molinón era su estadio favorito.

-¿Cree que la reducción al niño del proyecto de ampliación de El Molinón es suficiente para ser sede?

-No conozco con detalle el nuevo proyecto.

-¿Cree que intentarán abordar una operación similar en El Molinón si el Mundial no viene a Gijón?

-Orlegi jugará todas las cartas. Está haciendo un esfuerzo tremendo y el primer proyecto que nos presentó en Las Rozas fue emocionante. Entienden el fútbol y lo cuentan con alma y corazón. Sus propuestas con serias y creíbles.

-Usted cubrió la información del Sporting. ¿Por que no pudo tener éxito el Sporting de Fernández?

-La pregunta del millón. Por resumir, a mi entender, porque Fernández tuvo poco acierto y porque no tenía 10 millones para poner de su bolsillo cada año como tienen otros propietarios de otros clubes.

-¿Qué le parecen los cambios estructurales de Orlegi en el Sporting? En algunos casos han destituido a nombres muy relevantes en la historia del Club.

-No los conozco con detalle pero creo que hay que darles tiempo. Están imponiendo su modelo y se han ganado el derecho a experimentar y equivocarse porque han invertido su dinero. Tampoco creo que sea justo que exijamos que hagan en dos años lo que la gestión anterior no pudo hacer en casi 30. Debemos ser equilibrados en los análisis.