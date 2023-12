El Valencia Basket concretó anoche la contratación del base Kevin Pangos para lo que resta de temporada y una más, hasta el 30 de junio de 2025. Después del exhaustivo reconocimiento médico al que fue sometido por los servicios médicos del club, únicamente quedó pendiente cerrar toda la documentación en las próximas horas. Este sábado, por lo tanto, se espera que el canadiense con pasaporte esloveno sea anunciado como el segundo fichaje de los ‘taronja’ en este invierno, tras la llegada del alero estadounidense Justin Anderson.

Desde hace varias semanas, tal y como viene informando este periódico, el acuerdo estaba perfectamente encaminado porque la entidad de la Fonteta ha contado con el «sí» del jugador, que eligió al Valencia en un primer momento por encima de ofertas como la del Baskonia y el Zalgiris Kaunas. Más tarde, otro paso adelante significativo fue el aterrizaje en Milán de Shabazz Napier. Ettore Messina hace dos meses que no le ha dado ni un solo minuto a Pangos. El fichaje del ‘playmaker’ norteamericano de raíz portorriqueña ha facilitado que el Milán, necesitado de aligerar salarios, en la última semana no se enrocara con la desvinculación del canadiense, ex del Barça, que había firmado en junio de 2022 un contrato de dos años con los lombardos.

Desde junio, cuando su nombre fue una opción muy seria para reforzar al Valencia BC, Pangos ha estado seducido por la posibilidad de jugar con el equipo ‘taronja’. Un deseo que, salvo un giro inesperado de los acontecimientos, cumplirá en cuestión de horas a todos los efectos después de que el club de Hermanos Maristas haga oficial la firma de esa temporada y media. El objetivo trazado por Luis Arbalejo, director deportivo, y el entrenador, Álex Mumbrú, es que el de Gonzaga pueda estrenarse con la camiseta del Valencia el próximo miércoles, 3 de enero, en la Fonteta contra el Anadolu Efes, en lo que será el inicio de la segunda vuelta de la fase regular de la Euroliga, una jornada que significa el punto de partida para poder inscribir jugadores contratados a mitad de curso. En este sentido, el EA7 Milán ha desactivado ya su ficha del ‘roster’ de la Euroliga.

Ayer, la operación Pangos llegó a València muy avanzada, razón por la cual se confiaba en poder anunciar el fichaje a última hora de la tarde o la noche. La firma del base de 30 años y 1,88 m estaba supeditada al ‘ok’ en las pruebas médicas. Sin embargo, concluida la revisión sin problemas, el tratamiento de la documentación entre clubes y con el jugador terminó retrasándolo para hoy. El club milanés le dio permiso al jugador para viajar a València, indicativo claro de que todo estaba enfilado en el fichaje con un acuerdo de 1+1.

El Valencia BC ha querido examinar al detalle el estado físico de un director de juego al que las lesiones le han acompañado en su carrera. En la campaña 19/20, tras un excelente año previo en el que levantó la Copa acb, una fractura en un dedo del pie se le complicó y le hizo casi sin jugar con el Barça. En Milán, Pangos jugó más la pasada temporada, pero una rotura parcial en el ligamento de la rodilla derecha le dejó tres meses KO antes de reaparecer y volver a pasar unas semanas sin participar por un esguince abdominal.

Hoy en día, el canadiense tiene el propósito de recuperar la versión de la 20/21 con el Zenit de San Petersburgo, antes de su paso por la NBA con los Cavaliers. Si el físico le respeta, Pangos es un base diferencial, clarividente y ordenado en ataque, justo lo que le falta a los de Mumbrú, y capaz de alcanzar porcentajes por encima del 40 % en tiros de tres. Su llegada supone la convivencia de 17 profesionales en la plantilla. Una salida próxima parece clara. En los últimos días, el ASVEL se ha interesado en Martin Hermannsson, aunque lo más probable es la cesión de Guillem Ferrando.