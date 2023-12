El III Trofeu Vito Mestresses de raspall professional va coronar aquest dissabte a Victoria i Myriam com a noves campiones. El trinquet Pelayo va acollir, enmig d’un gran ambient, el duel entre dos equips que oferiren una emocionant partida de raspall amb les càmeres d’À Punt en directe.

La ‘catedral’ va oferir de nou un vibrant final de raspall femení amb una escala pràcticament plena.

Victoria de València i Myriam de l’Alqueria d’Asnar, de roig, i Ana de Beniparrell i Anabel de Tavernes Blanques, de blau, van lluir el millor d’elles per a fer gaudir al nombrós públic present.

Victoria i Myriam, primeres ocupants del dau, s’apuntaren un primer i renyit joc. La resposta blava no va tardar en arribar i el marcador s’equilibrà. Victoria, limitada físicament durant els dies previs a la final per malaltia, es va mostrar més imprecisa del que acostuma a oferir la sis vegades campiona individual.

Enfront, Ana i Anabel mostraren confiança i determinació, i s’adjudicaren els dos jocs següents. Amb 15-5 per a les blaves, Victoria i Myriam salvaren la primera situació compromesa i asseguraren el seu traure (10-15). La valenciana començava a entrar en calor.

Per la seua part, la parella blava travessà una abaixada en el seu joc i les roges, al rest, igualaren a 15 amb un net. La final tornava al principi. Els dos equips s’embutxacaren els seus respectius traures i la partida s’encaminà al joc definitiu amb Victoria al dau. L’igualtat va ser màxima, com dictaminava el ‘a dos’ de l’electrònic.

Les blaves disposaren d’un val, però les roges van respondre i, després de la nova igualada, Victoria i Myriam s’adjudicaren el títol. Per a Myriam és el tercer Mestresses de les tres edicions jugades en un any on ha estat present en la majoria de finals professionals disputades. Per a Victoria, un nou títol per equips després de la Copa President de la Diputació de València i el primer conquistat a Pelayo.

S’encarregaren del lliurament de trofeus Antonio Vela i José Luis Bañuls, en representació de l’empresa Vito; Susana Serrano i Susana Martínez, vicepresidentes de raspall femení de la FPV; José Manuel Alberich, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell; Vicen Martínez, regidora d’Esports de Beniparrell; i Mª Ángeles Vidal, gerent de la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València.

Erika i Amparo, terceres

La partida pel tercer lloc, prèvia a la gran final, va enfrontar a Erika de l’Alqueria d’Asnar i Amparo de Moncada, d’una banda, i a Irene de Massamagrell i Júlia de Tavernes de la Valldigna. Les roges començaren al dau i s’asseguraren prompte el primer joc. Amb més treball, les blaves igualaren a 5, també des del dau.

Erika i Amparo tornaren a avançar-se des del traure i es mostraren molt més sòlides i encertades que les seues rivals. Trencaren la treta d’Irene i continuaren encadenant quinzes i jocs fins establir el 25-5 definitiu, que les atorgà la tercera plaça en aquest III Trofeu Vito Mestresses.