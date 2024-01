Kevin Pangos ya figura entre los inscritos del Valencia Basket para jugar en la Euroliga y podría debutar este mismo miércoles ante el Anadolu Efes después de su presentación oficial, que tendrá lugar hoy en L’Alqueria del Basket a partir de las 13:15.

Eso sí, mientras el canadiense con pasaporte esloveno entra en el roster disponible para Mumbrú, quien ya no estará en la competición europea es Martin Hermannsson, después de que el club taronja desactivara su ficha en la Euroliga el mismo 31 de diciembre

La no inscripción del internacional islandés, en una situación de ‘overbooking’ en la posición de ‘1’ y ‘2’, aumenta las opciones de su salida del Valencia Basket en las próximas horas. De hecho, en los últimos días, cuando todas las miradas apuntaban a la cesión de Guillem Ferrando, SUPER reflejaba también la posibilidad de que el fichaje de Pangos acabase derivando en el adiós de Hermannsson, independientemente de lo que acabe ocurriendo con el canterano.

El islandés acaba contrato este año y busca los minutos necesarios para recuperar su mejor versión y optar a un buen contrato a partir de la próxima temporada, algo que a priori tendrá más complicado en Valencia BC con la presencia de Joivc y la llegada de Pangos.

El ASVEL, tras Martin

Martin cuenta con ofertas de la Euroliga, entre ellas, la del ASVEL, destapada por la prensa francesa la pasada semana. Si el Valencia BC no hubiese desactivado su ficha antes del 1 de enero, el director de juego ya no podría participar en la Euroliga con otro club hasta la próxima temporada. Ahora, puede decidir sobre su futuro sin ese condicionante. Este domingo, después de participar en 13 minutos del Bayern-Valencia en la Euroliga, Hermannsson no estuvo ya en el ‘roster’ del partido en el WiZink ante el Real Madrid.