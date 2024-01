Kevin Pangos completó este martes su primer entrenamiento completo con el grupo tras su fichaje por el Valencia Basket y aunque admite que aún no está al 100 % tras su largo período apartado en el Milán, asegura que pondrá todo de su parte para estar a disposición de Álex Mumbrú lo antes posible. «Han sido dos meses sin entrenar con el equipo y sin apenas contacto con los compañeros y no ha sido fácil pero me he centrado en las cosas que podía controlar. He intentado llegar lo mejor posible. El entrenador decidirá, yo haré todo lo que sea necesario para acelerar el proceso, creo que no va a ser largo. Creo que no va a tardar mucho», destacó el canadiense con pasaporte esloveno.

Además, arde en deseos de defender ya los colores taronja después de que no fructificara el interés taronja en anteriores temporadas. «Era la opción más inteligente para mí. He jugado contra el Valencia Basket muchas veces y sé lo grande que es este club. He visto al equipo este año y he visto lo bien que han competido, eso es muy importante para mí. Creo que nos vamos a divertir y eso para mí ahora es importante. Se cierra un círculo con mi fichaje después del interés de otros años». A ello añadió que sabía aún más del club por su buena amistad con Brandon Davies, con el que volverá a coincidir ahora en la Fonteta. «Que estuviera Brandon es un factor más, me contó todo sobre el club, la ciudad, pero no fue el único factor a tener en cuenta a la hora de venir. Gracias también por la cálida bienvenida que me habéis dado y por lo bien que nos habéis hecho sentir desde que llegamos, ha sido largo y complicado pero estoy muy contento». El director general del Valencia, Enric Carbonell, aseguró que están «muy contentos» con Pangos tras una «negociación larga y complicada» pero destacó que aunque el principio parecía «difícil» no podían «dejar de lado» la posibilidad. «Esto demuestra la ambición del club. Estamos contentos con los resultados pero queremos más», señaló Carbonell, que agradeció el esfuerzo de Pangos y destacó su experiencia, su currículum y las ofertas que ha tenido. «Tenemos que estar contentos porque ha priorizado venir al Valencia Basket», apuntó. Carbonell añadió que «nos va a permitir jugar con dos generadores como hacen muchos en la Euroliga», apuntó Carbonell, que destacó el «poso» que tiene como jugador de Euroliga pero también el 40% de triples con el que ha llegado a tirar de tres en la competición. «Pangos, no descubro nada, es un ‘uno’ con mucha anotación, con mucho tiro exterior. Lleva mucho en la Euroliga y sabe de lo que se trata. Tiene una inteligencia de juego importante y sabrá adaptarse», señaló en una rueda de prensa. Pero el técnico recordó que lleva meses sin competir de manera estable, por lo que no quiso desvelar si lo convocará ya para el encuentro ante el Anadolu Efes de este miércoles en la Euroliga. «Veremos si se integra ya o tarda más. Hay jugadores con mucho bagaje y él aunque va muy rápido lo tiene que igualar», apuntó.