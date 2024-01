Presentades les Lligues CaixaBank 2024 d’escala i corda i raspall

La presentació de les Lligues CaixaBank 2024 d’escala i corda i raspall masculines i femenines, tant del món professional com de l’aficionat, celebrada aquest dimarts en el Caixaforum de València, és un nou pas avant cap al futur de la pilota. L’assumpció per part de la Federació de les competicions professionals masculines suposa un nou impuls en l’organització i promoció de l’activitat al voltant de la vaqueta. La pilota s’uneix sota el mateix timó per a mantindre un rumb i un destí clar i definit. L’acte va reunir 300 persones entre pilotaris, autoritats i gent vinculada a la pilota valenciana. La vetlada va estar presidida pel director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, Olga García; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; i la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Rocío Gil, a més del president de la FPV. Vicent Molines va parlar de «l’inici d’una nova era» en la pilota valenciana. «La veu de la Pilota representada en els seus diversos estaments ha parlat; vol un canvi en la seua gestió, que deixe la seua mirada inercial cap al segle passat i ens mostre un camí adequat als temps actuals, un propòsit molt ambiciós que agafa forma en el ‘Nou Model de Gestió Global’».

La directora territorial de CaixaBank va donar la benvinguda als presents «a un escenari tan meravellós com aquest, un espai obert, dedicat a la cultura i a la ciència, molt apropiat per a aquest acte de presentació perquè l’esport també és cultura, perquè la pilota és cultura, és art i és història. Des de CaixaBank volem compartir amb tots vosaltres eixa afició i eixa passió, eixa dedicació i eixe esforç pel nostre esport, per la pilota, per a millorar i créixer dia a dia», va destacar García.

En paraules de Rocío Gil, «comença una nova era per continua una gran tradició. Des de l’Ajuntament continuarem donant suport, apostant, recuperant les competicions. Gràcies per continuar lluitant, per donar-ho tot pel nostre esport, i a CaixaBank per la seua col·laboració. Si València és líder en l’esport es també gràcies a vosaltres».

Segons Vicent Mompó, «és el nostre esport i l’hem de portar endavant entre tots. Des de temps immemorials conflueixen esport, cultura i la nostra llengua, mostra de la riquesa de la nostra tradició. La pilota és esencial per a garantir el nostre futur». «És el moment de raspar la pilota units. Des de la Diputació de València hem fet el primer quinze incrementant els pressupostos. Volem també consolidar les estructures que garantisques la seua pràctica amb el pla provincial de trinquets. El futur passa per les vostres mans», afirmà el president de la Diputació de València.

Luis Cervera va assegurar que la nova etapa «genera il·lusió y expectatives. Això és el que la pilota necessita. S’ha de millorar i és el nostre desig donar suport al màxim a la Federació, també amb altres programes com Pilota a l’Escola o Jocs Esportius. Esta il·lusió ens té que portar a que la pilota creixca i es modernitze».

El torn de paraula va donar pas al de les presentacions dels diferents campionats i equips. Van començar les Lligues Autonòmiques d’escala i corda i raspall amateurs Trofeus Diputació de València 2024. La 26 Lliga Autonòmica d’escala i corda reunirà 88 equips de 32 clubs, mentre que la 41 Lliga Autonòmica de raspall constarà de 140 equips pertanyents a 47 clubs. El moment àlgid de la nit va arribar amb la presentació dels equips de les Lligues CaixaBank professionals d’escala i corda i raspall. Un total de 80 jugadors i jugadores distribuïts en 32 equips competiran en els cinc campionats, que arranquen aquest divendres i es tancaran al llarg del mes de març.

21 jugadors competiran en la Lliga CaixaBank Pro1 d’escala i corda. La màxima categoria de la modalitat estarà formada per 8 equips, amb 5 trios i la gran novetat de 3 parelles. La fase regular arrancarà el divendres dia 12 a Vilamarxant i es tancarà el diumenge 17 en el trinquet Pelayo.

Quant a la Lliga CaixaBank Pro2, estarà integrada per 6 equips de parelles i celebrarà la seua final el 10 de març en Riba-roja.

La Lliga CaixaBank Pro1 de raspall masculí també presenta 6 equips, en aquest cas amb 3 parelles i 3 trios, fins a un total de 15 jugadors. Començarà també el dia 12 al Genovés, mentre que la final està programada per al diumenge 24 de març.

Quant a la Lliga CaixaBank Pro2 de raspall masculí, seran altres 15 jugadors distribuïts en 6 formacions -3 parelles i 3 trios- i preveu la seua final per al 25 de febrer.

La Lliga CaixaBank Pro1 de raspall femení comptarà amb 6 equips, formats per 5 trios i 1 parella després de la baixa per lesió de Mar Giménez. El 13 de gener es jugarà la primera partida a la Llosa de Ranes i la final està programada per al 3 de març.

Van estar presents en representació dels seus municipis els alcaldes Sergi Ferrús (Pedreguer), Ismael Vidal (Fageca), Horte Gómez (Castelló de la Ribera), Joan Miquel Garcés (Xaló), Tomás Lloret (Càrcer), Pilar Peris (Massamagrell), Sergio Vilar (Montserrat), els regidors Joel Richart (Castelló de la Ribera), Antonio Garcer (Càrcer), Fran Capdevila (Borriana), José Manuel Alberich (Bonrepòs i Mirambell), Juan Zamorano (Massamagrell), Gabriel Castellano (Vilamarxant) i Josep Martínez (Montserrat).

També es van donar cita José Juan Fornés, director general de masymas Supermercats; Joan Server, director executiu de Rolser; Alonso Muñoz, gerent d’Intersport Club Inter, i els membres de la junta directiva de la FPV Jesús Fontestad, Ximo Manzano, Juanba Camarelles, Susana Serrano, Pedro López, Pablo Esteve, Juanra Such i Pau Gallego, a més del director esportiu, Santi Navarro.

L’acte va reunir la gran família de la pilota valenciana donant inici a una nova era.

