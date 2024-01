El 2 de julio de 2023 la vida de Carlos Tatay daba un vuelco en el Circuito de Portimao (Portugal) donde participaba en una prueba del JúniorGP. El valenciano sufría un brutal accidente que le producía una grave lesión medular que, de momento, le ha dejado paralítico, sin movilidad en las piernas. Además de la preocupación por volver a andar y a recuperar su vida normal, Tatay se ha tenido que enfrentar a otro duro golpe: el económico, dado al alto coste de la rehabilitación que debe seguir en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Algo que ha desatado una guerra de acusaciones y comunicados entre las Federaciones Española y Valenciana y que va camino de resolverse en los tribunales.

Ayer miércoles, la Federación Española de Motociclismo emitía un comunicado acusando a la Federación Valenciana de "negarse a tramitar el parte del accidente del piloto Carlos Tatay, gravemente lesionado en Portimao", algo que según la Española derivó en una sanción a la Valenciana: "A consecuencia de tan inaceptable actitud y con el único fin de proteger a los pilotos valencianos, la RFME emitió una resolución por la que se suspendía la posibilidad a la FMCV para tramitar licencias homologadas e internacionales". Según la RFME la FMCV ha hecho caso omiso de esa prohibición y ha seguido tramitando licencias debido a lo cual, la Junta Directiva reunida el martes pasado, ha optado por "incoar expediente a la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana por su negativa reiterada a cumplir con los acuerdos y las resoluciones de los órganos de gobierno de la RFME".

La Federación Española acusa a la Valenciana de dejar indefenso a Carlos Tatay: "No solamente la FMCV se ha negado sistemáticamente a atender los requerimientos de la RFME a aportar documentación veraz sobre el seguro obligatorio deportivo contratado, sino que ha defendido inexplicablemente a la aseguradora oponiéndose a los intereses del propio piloto", afirma el comunicado.

En declaraciones a SUPER, el presidente de la Federación Valenciana, José Luis Berenguer, se mostró indignado con estas acusaciones: "¡¿Cómo vamos a ir en contra de Carlos Tatay y ponernos de parte de la aseguradora?! Nosotros le hemos pedido su interpretación de la Ley del 93 que es la que estaba en vigor. No podemos decirle a la Compañía que su criterio jurídico no es le bueno, tendrán que decidirlo los jueces cuando llegue el momento".

Berenguer destaca que la Federación Valenciana cumplió escrupulosamente con la legislación: "hasta ahora estaba vigente la ley 849-1993 que regula el seguro Obligatorio Deportivo que especifica claramente que la cobertura en el extranjero alcanza hasta 6.000 euros y 18 meses. Las pólizas que contratamos desde la Federación cumplen esos requisitos". La temporada pasada la Federación Española ofreció a las Territoriales una póliza de Seguro con la compañía Zurich pero la Valenciana optó por firmar un convenio con la alemana Hübener que cumplía con lo requerido por la Ley de 1993. Mientras, la mayoría de Federaciones Autonómicas optó por la póliza ofertada por la Española: "Estas Federaciones tampoco tenían cobertura internacional más allá de lo básico recogido en la ley del 93", destaca el presidente de la Federación Valenciana, aunque reconoce "pero sí tenían cobertura internacional al estar cubiertos por una póliza madre contratada por la Federación Española. Ellos son los que deben verificar esto en última instancia, no detectaron que el seguro básico obligatorio no tenía ese suplemento".

El ‘caso Tatay’ ha sido uno de los detonantes para que cambie la normativa: "A partir de 2024 todas las Federaciones tenemos que contratar el mismo seguro, con AON como corredor y Lloyd’s como aseguradora", explica Berenguer que no entiende las acusaciones de la Española: "No sabemos de qué se nos acusa exactamente". El presidente de la FMCV, que accedió al cargo en septiembre de 2023, acusa a la Federación Española de " agresión constante a los deportistas valencianos y encima, en su propio comunicado parece que los quieran defender cuando los han atacado. Hemos tenido problemas para tramitar las licencias y homologar a pilotos como Joan Barreda o Tosha Schareina". Berenguer reconoció que no ha podido comunicarse personalmente con Carlos Tatay: "lo he intentado a través de su familia y sus abogados pero no ha sido posible. Es algo que respeto, él ha tomado sus medidas". El piloto valenciano, que se ha quejado amargamente de la desprotección tanto de la Federación Española como de la Valenciana, ha tenido que recurrir a campañas como la llevada a cabo por la marca de equipamiento de motociclismo, LS2,, con el lema #AlwaysWhitTatay para recaudar fondos y ayudar al piloto en su recuperación.