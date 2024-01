El Valencia afronta una semana decisiva en LaLiga y en la Copa del Rey sin fichajes. Tres partidos en siete días contra Cádiz, Celta y Athletic que pueden marcar la temporada y que Rubén Baraja los tendrá que sacar adelante sin ningún refuerzo. Al Pipo no le queda otra que seguir optimizando los recursos de su joven y corta plantilla. El técnico, a diferencia de cada vez más clubes de primera división que ya se han movido en el mercado de invierno, se la tendrá que jugar con las herramientas que tiene. Sin incorporaciones. La posibilidad de asaltar la séptima plaza con derecho a jugar competición europea y el billete a los cuartos de final de la competición del OK está en juego. Sin embargo, Peter Lim lo ha dejado solo ante el peligro una vez más.

Cenk, moneda de cambio

Baraja asume que si llega algún refuerzo será al filo del cierre del mercado como en los últimos años y afronta el exigente mes de enero con el objetivo de centrarse en lo deportivo y no perder energías en los fichajes. El escenario no ha cambiado. Peter Lim sentó las bases tras el último viaje de Layhoon Chan a Singapur y desde entonces todo sigue igual. La única opción de reforzar la plantilla en enero es reducir el coste de la plantilla. Es decir, dar salida a algún futbolista con ficha del primer equipo (no cuenta César Tárrega por ejemplo). La prioridad del club es dar salida a un central porque es la posición mejor cubierta con la irrupción de Yarek Gsiorowski. El canterano ha convencido al Pipo y es la llave para que se produzca la salida de un central. La opción preferida del club era Gabriel Paulista por su alto coste. Sin embargo, Baraja cuenta con él y el jugador quiere quedarse. Mouctar Diakhaby tiene las puertas prácticamente cerradas porque Lim solo contempla su venta si llega una oferta muy importante y el mercado de enero no es el escenario ideal para que eso ocurra. Todo apunta a Cenk Özkacar como primera y única moneda de cambio para que llegue algún refuerzo. Su salida tampoco es fácil. El turco tiene ofertas de cesión encima de la mesa, pero Lim de momento solo contempla su salida mediante un traspaso. El jugador está dispuesto a escuchar a otros clubes porque se está jugando la Eurocopa, pero la última palabra la tiene la propiedad.

Layhoon Chan dejó clara la postura del club en la Junta General de Accionistas del 14 de diciembre. «No hay presupuesto asignado para fichar en enero, si ahorramos en otras partidas, lo intentaremos». Los primeras opciones del Valencia son Rafa Mir y Peter González siempre que se produzca la salida de Cenk. El delantero del Sevilla ha rechazado ofertas en las últimas semanas y continúa viendo con buenos ojos su fichaje por el Valencia como sucedió en verano. El murciano tiene el aval de Baraja, es «especial» para Lim como reconoció la presidenta y espera pacientemente movimientos en la entidad de Mestalla. Lo mismo le pasa a Peter. El extremo del Real Madrid Castilla, sin oportunidades en el primer equipo, sigue encantado con la posibilidad de abandonar la Primera RFEF y dar el salto a primera en un Valencia falto de efectivos en las dos bandas.

Diez fichajes de ventaja

La temporada no espera y a fecha de ayer ya eran 10 los jugadores inscritos en la Liga desde que se abrió el mercado de enero: Carlos Vicente (Alavés), Bailly (Villarreal), Bruno Méndez (Granada), Jailson (Celta), Vitor Roque (Barcelona), Augusto Batalla (Granada), De Zarate y Marrero (Real Sociedad), Johnny (Betis) y Piatkowski (Granada). Y los que quedan por inscribir aún.