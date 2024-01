Mientras las instituciones madrileñas preparan la presentación por todo lo alto del GP de Madrid, este martes en Ifema, la Generalitat de Catalnya se mantiene firme en su apuesta por continuar con un gran premio que lleva celebrándose ininterrumpidamente en el Circuit de Barcelona desde hace 33 años. El president Pere Aragonès se ha referido hoy a la cuestión y ha advertido que aunque la F1 llegue a Madrid en 2026, ellos no piensan renunciar a su plaza en el calendario.

Aragonès, entrevistado por Catalunya Radio, ha asegurado que "estamos avanzando y trabajando positivamente" para lograr un acuerdo a largo plazo con el 'Gran Circo' y ha dejado claro que el anuncio de Madrid, que contará con la presencia de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital José Luís Martínez Almeida, no va a cambiar los planes de la Generalitat: "A veces desde Cataluña somos un poco provincianos, porque cuando no sé quién estornuda, todos miramos hacía allí. No hace falta estar todo el día mirando hacia un lado determinado. Tenemos muchos activos en este país y hay que reivindicarlos", ha dicho, contundente.

Y cuando le han preguntado si le parece que la F1 se vaya a Madrid es un 'estornudo', Aragonés se ha mantenido firme: "¿Que se vaya? Si en otros lugares pueden haber grandes premios, eso es una cuestión de la F1. Nosotros estamos trabajando con ellos en el Circuit de Montmeló, hay una muy buena relación, en 2024 tendremos un gran premio y a partir de 2026 trabajamos para que tenga continuidad el gran premio que se celebra en Cataluña. A partir de aquí, lo que se pueda hacer en otros lugares, ellos dirán. Valoremos lo que tenemos, no para quedarnos donde estamos, sino para ver el potencial que podemos seguir explotando", ha señalado el president de la Generalitat.

Aragonès ha insistido en que el Govern está "trabajando con la F1 y la relación es buena. Confiamos en continuar unos cuantos años más, en poder renovar. Lo anunciaremos cuando lo tengamos firmado, los ritmos no nos los marcarán desde fuera", ha señalado sobre el anuncio de mañana. "Se avanza bien, el trabajo es positivo, y el futuro de la F1 en Barcelona dependerá del Circuit y la F1, no dependerá de nada más", ha sentenciado.