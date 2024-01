Hugo Duro es la sonrisa de este Valencia CF. Reconocido por todos como uno de los motores de un vestuario de «amigos», el delantero valencianista está de dulce, pulverizando sus registros y recibiendo el cariño de todos. Sus compañeros le quieren y la grada está completamente entregada a él, dedicándole cánticos y mensajes a diario en redes sociales. La conexión es total y el futbolista no esconde su deseo por estar «muchos años» en Mestalla. Tampoco que las miras y perspectivas clasificatorias han cambiado desde principio de temporada: «Hablamos de Europa más que hace cinco meses», señalaba, aunque dejaba claro que son «precavidos» y que le gustaría que fuera el objetivo «cuando queden cinco jornadas».

En muy poco tiempo su vínculo con Mestalla ya es muy férreo porque su personalidad ha encajado con la del valencianismo. El propio Duro lo explicaba: «Me avisaron de la exigencia de Mestalla, pero también que el esfuerzo está bastante premiado y justo dieron con un jugador que suele darlo todo en el terreno de juego y esa conexión se dio traído. Soy muy sencillo, tratando de sacar sonrisas siempre», explicó. No se quedó ahí, sino que ve su futuro en clave blanquinegra por lo «súper cómodo» que se siente en Mestalla: «Para mí venir aquí es un orgullo, es de los más grandes de España. La gente que curra aquí es una maravilla. Ojalá este muchos años porque soy muy feliz», señalaba el ‘9’.

En su comparecencia, Duro afirmó que la fortaleza del grupo está siendo clave para la buena temporada que están haciendo: «Más que un equipo somos amigos. Es una oportunidad única para estar aquí para ganarnos un puesto en el Valencia que al que todo el mundo le hace ilusión. Y más con todos los chavales que tenemos. Humildad, trabajo diario, que no se pueda relajar nadie. Competitividad, que hace un mejor grupo. Esas son las claves», explicaba, dejando una confesión muy llamativa: «Nunca he estado en un vestuario así», destacando que todos tienen una filosofía parecida: «Aquí todo el mundo tiene asumido que no hay ningún crack que pueda dejar de correr. Además, los chavles que suben del filial son humildes, con ganas de trabajar. Es coincidencia que todo el mundo es como és con un grupo así. La gente viene con ganas de reír, trabajar, no ahorrarse una carrera», señaló.

Esta campaña está de dulce con sus nueve goles anotados, pero viene de un año complicado. A este respecto no escondió su sueño de ser convocado con la Selección Española, pero también recalcó la importancia de ir «día a día» para mejorar y pensar más allá. También cuando le preguntaron por la posibilidad de ser el máximo goleador de la década como valencianista, aunque reconoció estar en su «mejor versión». Por último, explicó que su entorno le dijo que se metía más presión escogiendo el dorsal ‘9’ a pesar de venir de un mal año, pero que no pensó más allá de lo simbólico de llevar un número que le gusta en la camiseta.

La responsabilidad del ataque

El curso anterior tuvo que convivir con una figura del peso de Edinson Cavani, cuyo nombre tiene mucho peso en el mundo del fútbol. Esta temporada, por contra, partía como el principal referente del ataque. Acerca de todo esto también habló el punta getafense: «La condición para seguir era currar y eso lo iba a hacer sin dudas. Lo de quedarse como único delantero era relativo. Está Roman, Diego López, Alberto. La única presión que tenía era la de agradecer a Corona y al míster. Realmente estoy más agradecimiento que con presión», apostillaba el futbolista.

«Baraja es un técnico justo»

Hugo Duro y el equipo están «a muerte» con Rubén Baraja. El delantero del Valencia se deshizo en elogios con el entrenador poniendo en valor su meritocracia y el tipo de vestuario que ha conseguido construir. Para el madrileño, la gestión del Pipo es una de las claves que explican el éxito de esta joven plantilla repleta de canteranos.

«El míster si le pones un adjetivo es una persona justo que pone en el campo a los que están más enchufados y no por nombres. El año pasado cuando me tocó jugar Y estuve bien jugué y cuando no me quitó igual que con otros como Lino, al que también le tocó pasar por el banquillo. Mi año no fue bueno en general y el míster tenía que tomar decisiones. Desde el principio me dijo que le diera trabajo y si le sumas que este año estoy teniendo acierto».

Duro valora al técnico porque, según él, «sabe donde está, sabe lo que el club necesita» y, antes que hablar de renovaciones, invita a todos a «disfrutar del momento». «El equipo está a muerte con el míster, el entrenador sabe donde está, sabe lo que el club necesita. Si quiere estar más años será decisión de ambas partes. De momento hay que disfrutar».

El partido contra el Atleti

El equipo está en su mejor estado de forma de la temporada con cuatro victorias consecutivas en el momento en que visita el Civitas Metropolitano, un estadio en el que nunca ha ganado y en una campaña en la que el partido de ida se saldó con un triunfo por tres goles a cero en Mestalla. Sobre si es la mejor situación para intentar vencer por primera vez, Duro no acabó de mojarse: « No sé si es el mejor momento del equipo pero vamos a ir a por todas. Ellos también habrán aprendido de la ida. Nosotros estuvimos muy bien y vamos con esa ilusión de ganar y aprovechar esa dinámica fruto de la unión del equipo», señaló el atacante.