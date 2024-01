La tercera jornada de les Lligues CaixaBank de raspall femení Pro1 ha deixat una nova victòria consecutiva de l’equip d’Ana-Júlia-Joana (Tavernes de la Valldigna) per 25-10, que es jugava la posició precisament davant Erika-Myriam-Fanni (L’Alqueria d’Asnar-Hinojosa).

Les de Tavernes continuen jugant de manera excepcional i sumen sis de sis després d'una partida que les situa com a favorites. Per part seua, Victoria-Isabel (Bonrepòs i Mirambell) van haver de remuntar per a emportar-se la partida per 25-20 davant Irene-Anabel-Mireia (Massamagrell). El duo va arribar a estar 10-20 a baix, però va tirar d'èpica per a donar-li la volta a un marcador que les blaves havien controlat. Clara-Natalia-Marina (Pedreguer-Rolser) i Aina-Amparo-Noelia (València) buscaran este diumenge els primers punts en Xàbia.

En la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1, Nacho-Giner (Murla) van guanyar amb molta autoritat a Puchol-Tomàs II (Pedreguer-masymas) per 60-30 i es coloquen primers a la espera del diumenge, torn de J.Salvador-Conillet-Monrabal (Vila-real) davant Pere Roc II-Pere-Santi (Benidorm), on els castellonencs també poden sumar la seua tercera victòria consecutiva i recuperar la primera posició.

Encara que la sorpresa va arribar este divendres amb la derrota dels líders per 45-60. Francés-Hilari-Carlos (Benissa) es van trobar amb un Julio Palau-Jesús-Àlvaro (Almussafes) molt ordenats i sense pràcticament fallades per a col·locar-se amb tres punts. Mentre que Marc-Javi (Montserrat) van sumar la segona victòria després de véncer per 60-35 a Salva Palau, Salva i Héctor (Dènia), que ocupen l'últim lloc de la taula amb un punt.

La tercera jornada d’escala i corda Pro2 es va obrir el dissabte amb la victòria de Julio i Guillem Palau (Sueca) davant Alejandro-Javi Campos (Montserrat) per 60-50. El trinquet de Borriana acollirà este diumenge la partida entre Mario-Muedra (Riba-roja) i Diego-Álvaro, mentre que Carlos Donat-Guillermo (Marquesat) no jugaran fins al 3 de febrer davant Pablo i Bueno.

Classificació ajustada

La Lliga CaixaBank de raspall Pro1 té molts noms propis i la classificació tan ajustada ho demostra. Montaner-Tonet (Genovés) van aconseguir imposar-se per 25-15 a Marrahí-Lorja-Momparler (Castelló).

El trio va estar prop d'igualar la partida al 20-20 però Tonet va marcar la diferència a Bellreguard, col·locant al seu equip amb cinc punts. Puntuació que compartix amb Vicent-Canari-Néstor (Xeraco), que van haver de rendir a un nivell superlatiu per a guanyar a Iván-Seve (Llosa de Ranes). El marcador va acabar amb un 25-10 que no reflectia la tremenda igualtat que es va viure. Una altra de les sorpreses de la jornada la vivirem amb la derrota de Salelles-Brisca (Oliva) per 10-25 davant Moltó-Murcianet-Bossio (Barxeta), que encara no havien sumat punts en el seu caseller i van brillar per a aconseguir la victòria.

Els que continuen imparables són el duo de David-Ricardet (El Genovés) en la Lliga CaixaBank de raspall Pro2. La parella tornà a guanyar per tercera vegada consecutiva la seua partida per 25-10, davant els seus principals perseguidors: Faverero-Rafa-Verdú (Gavarda). Els bons serveis de David des del dau no permetien entrar en joc al trio que només va poder sostindre el ritme fins al 10-10. Per part seua, la victòria de Ramón-Marc-Alejandro (Càrcer) per 25-10 davant, Boronat-Ibiza (Llosa de Ranes), els permet arribar als 4 punts.

Finalment, dilluns serà torn per a Ximo-Sergi (Xeraco) i Joan-Gabi- Javier (Castelló), on el trio es juga no despenjar-se en la classificació.