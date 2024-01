Mohamed Attaoui es una de las grandes figuras emergentes del atletismo español y volvió a demostrarlo el pasado sábado con una gran victoria en 1.500 metros en el Míting Internacional de Catalunya disputado en la Pista Coberta de Sabadell. Sin duda, se la da bien Cataluña, ya que el pasado verano se llevó los 800 metros del Mitin Internacional Ciutat de Barcelona en el Joan Serrahima.

Nacido en la localidad marroquí de Beni Melai (a mitad de camino entre Casablanca y Marrakech), reside desde los seis años en tierras cántabras y destila orgullo, agradecimiento y compromiso cada vez que viste los colores de la selección española.

Attaoui es un chico humilde y callado que se transforma completamente en la pista, donde se comporta como un auténtico 'killer' que emergió el año pasado con su plata en 800 metros en un Europeo sub'23 que debió ganar y que le valieron debutar en un gran campeonato absoluto en el pasado Mundial de Budapest, donde rebajó su marca hasta 1:44.25.

El nuevo atleta del On Athletics Club habló con SPORT, del grupo Prensa Ibérica, justo después de su victoria en Sabadell y, con su habitual calma, fue desgranando objetivos y metas con los Juegos de París en el horizonte sin olvidar que para entonces seguirá teniendo 22 años (cumplirá 23 en septiembre). Un gran fin de semana para el atletismo español con el sensacional regreso de la catalana María Vicente a las combinadas.

Se le da bien Cataluña, ¿no? En seis meses ha ganado aquí dos veces...

La verdad es que cuando mi manager me confirmó que iba a correr aquí, venía con muchísimas ganas. Sabía que lo había hecho muy bien el del pasado verano en Barcelona y que era mi primera participación en ese Mitin. Sabía que lo iba a hacer igual de bien. Así que, claro, Barcelona es una ciudad especial para mí.

Ese gesto que hace al cruzar la meta… ¿Qué quiere decir?

A algunos les puede parecer mal, pero es como una rabia que me gusta sacar, porque antes de la carrera estaba súper nervioso. Sabía que estaba muy fuerte, pero nunca sabes cómo te puede salir la carrera. He cambiado el cambio de método de entrenamiento, era la primera carrera con mi nuevo club y eso me genera presión. Así que al cruzar la pasar la meta es como que suelto eso y me gusta decir, aquí estoy yo y vengo a por todos.

En Sabadell subió al ‘milqui’, se marchó, lo adelantaron y aún guardó otro cambio para ganar…

Yo tenía claro que iba a salir detrás de la libre. Quería arriesgar e ir a por todas. Habíamos pedido un paso de 2:22, 2:23 para estar en torno a 3:35, que perfectamente podría haberlo hecho si me hubiese llevado ahí la liebre. Cuando se fue la libre a falta de 800, dije, no pasa nada, voy a seguir acelerando. No voy a frenar la carrera para intentar ganar, voy a seguir acelerando para intentar buscar una buena marca. Si me quieren pasar al final, que me pasen, pero yo voy a intentar aguantar.

¡Pero es que le quedaba otro cambio!

Bueno, me han pasado a falta de 200 y pico y me he dicho que por mis narices no me iban a ganar cuando había sido yo el que dio dado la cara y atacó.

¿Está preparado para dejar de ser gran promesa y empezar a ser realidad?

Sí. Como te he dicho, a mí me encanta la presión. Me encanta antes de la carrera, porque eso me genera estar muy nervioso para demostrar lo que valgo y lo que he entrenado. Y cuando empiezo, pues lo doy todo. Ya me puedo desahogar y hacer lo que yo quiera. 2003 creo que fue bastante bueno y este año estoy preparado para estar arriba del todo.

¿Fuera del atletismo es tan competitivo?

No, la verdad es que no.

¿Es solo cuando compite?

A ver, estoy entrenando súper bien, dejándome la vida todos los días de la semana y lo normal es que luego quieras desahogarte la pista y sacar todo lo que has hecho, ¿no?

¿Cómo se siente compitiendo por España?

Súper bien, o sea, me siento el rey del mundo. Más español que el que más. Más español que la tortilla, así de claro.

¿Piensa en los Juegos de París o los ve lejos?

Es que a mí no me da miedo nada ni nadie. Creo que si la preparación sigue como va, no me asusta decir que lo van a tener muy difícil conmigo. No voy a renunciar a nada. Primero voy a competir en pista cubierta y después hay tiempo de sobra para preparar el aire libre.

¿Cómo se lleva consigo mismo? ¿Es muy exigente, muy duro?

(Sonríe). Seguramente ahora cuando llegue al hotel o cuando dejemos de hablar me voy a decir, qué rabia me ha dado no lograr una marca mejor. Me cuesta mucho estar satisfecho, pero creo que eso es bueno, porque me permite seguir queriendo mejorar y hacer las cosas mejor en la siguiente carrera. Si me conformo, ahí me voy a quedar y no voy a seguir subiendo.